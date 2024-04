Il look del giorno romantico e primaverile perfetto per oggi

Cosa mi metto oggi? Il look del giorno è semplice e romantico, ecco cosa potresti indossare per la giornata di oggi.

Giornata di ponte per tante persone, se anche tu trascorrerai la giornata all’aperto e non hai idea di cosa indossare, non temere, ti aiutiamo noi di Pourfemme a scegliere il look del giorno perfetto per questo venerdì di primavera!

Come proposta del venerdì ti suggeriamo un look semplice e d’effetto, ispirato ai classici look primaverili da sfoggiare in qualsiasi occasione. Inoltre, ti lasciamo un suggerimento anche su quale tipo di acconciatura privilegiare con questo look! Ecco cosa indossare oggi.

Il look del venerdì romantico e primaverile

Per il tuo look del venerdì potresti optare per un outfit leggero e fresco, solo se le temperature esterne te lo permettono. Purtroppo l’improvviso calo delle temperature ti ha obbligato a indossare nuovamente tutti quei capi invernali che avevi già messo da parte fino al prossimo inverno, il caldo primaverile però dovrebbe finalmente ritornare.

Per il tuo look semplice e romantico del giorno ti suggeriamo uno degli abiti di tendenza per la primavera estate. Acquistando un modello di tendenza potrai indossarlo da ora fino alla fine del mese di agosto, ti basterà avere con te un capospalla per la mezza stagione e indossarlo come capo d’abbigliamento unico nelle giornate più calde.

Dal dress total white all’abito lungo con scollo alto da indossar in occasioni più importanti, tra i vari modelli di abiti per la bella stagione potrai trovare indubbiamente il vestito più adatto a te.

Un bell’abito primaverile non può che stare bene con una delle scarpe di tendenza per la primavera estate. Le slip mules potrebbero essere la calzatura perfetta per questo venerdì di riposo, inoltre sono scarpe basse ma allo stesso tempo eleganti e raffinate. Per un look ancora più azzardato puoi optare per una scarpa bow, ovvero il modello con maxi fiocchi in vista che mettono in risalto le gambe. Anche qui puoi scegliere un modello con o senza tacco.

Per concludere non resta che pensare al trucco e all’acconciatura. Scegli un make up leggero, semplice, quasi effetto no-make up per mettere in risalto il tuo sguardo con un mascara volumizzante e allungante. Ora dovrai occuparti della chioma, scegli una delle acconciature più semplici e veloci da fare per dare inizio a questo lungo weekend di riposo!