Il look del giorno è sporty chic

Il look del giorno è perfetto per affrontare queste temperature ballerine. Ecco cosa potresti indossare oggi!

Questa primavera è molto altalenante con le temperature, ci sono giorni in cui l’aria è molto più fredda, e giorni in cui invece sembra di essere nel pieno dell’estate. Oggi, ad esempio, è uno di quei giorni in cui, in quasi tutta Italia, sembrerebbe essere ritornato un clima quasi autunnale, con piogge, venti e temperature leggermente più basse rispetto ai giorni precedenti.

Vestirsi a strati è l’ideale per farsi trovare preparate con le temperature ballerine di questi giorni. Ecco, quindi, i nostri consigli per un perfetto look del giorno!

Cosa mi metto oggi? Il look del giorno comodo e cool

La comodità e l’eleganza talvolta possono andare a braccetto, per un perfetto look sporty chic puoi indossare un pantalone della tuta e abbinarlo ad un blazer corto oppure oversize. Come look del giorno, quindi, ti suggeriamo di scegliere tra uno dei pantaloni della tuta più in voga della stagione e indossarlo con stile insieme ad uno dei capi d’abbigliamento più amati del momento, il blazer.

Impossibile non averne almeno uno nell’armadio, il blazer è un indumento super versatile in quanto può diventare protagonista di look casual, eleganti o sportivi. Scegli il modello che più si avvicina al tuo stile, puoi trovare il blazer corto, il modello smanicato o la versione over da indossare su pantaloni skinny o shorts.

Puoi trovarlo in tutte le sfumature, dal total black ai colori più vivaci ed eccentrici della stagione. Uno dei colori più in voga per la bella stagione è il verde petrolio. Scegli di indossarlo per il look del giorno, puoi abbinare il tuo blazer total white ad una t-shirt di questa tonalità per creare un contrasto di tendenza.

In alternativa puoi sempre rimanere sulle sfumature del verde andando a creare un look monocolore con nuances differenti. Se preferisci creare un gioco di colori, puoi scegliere tra un panna, un avorio o un color carne. Se non sai bene come abbinare il verde petrolio, non perdere la nostra guida con suggerimenti di stile da mettere in pratica nel quotidiano!

Concludi il look del giorno con un marsupio da indossare sotto la spalla, un accessorio in perfetto stile sporty chic, e una scarpa bassa e pratica per privilegiare la comodità! Non dimenticare di personalizzare il look con gli accessori più in voga del momento, come i maxi orecchini o gli occhiali da sole più cool.