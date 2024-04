Il look casual per questo venerdì

Il look del giorno da indossare questo venerdì è super trendy e versatile. Ecco cosa potresti mettere oggi!

Un’altra lunga e intensa settimana è giunta al termine, i look indossati in questi giorni sono sempre stati abbastanza chic e perfetti per ogni occasione. Per la giornata di oggi ti suggeriamo un look molto più comodo e versatile, da poter indossare fino a sera.

L’accessorio di tendenza renderà il look ancora più chic. Ecco come rendere un outfit casual più alla moda! cambiando anche solo un accessorio, potrai trasformare questo look casual in uno dei look da sera più belli della primavera estate.

Cosa mi metto oggi? Il look del venerdì

Look sempre più giovanili per donne di tutte le età, i cargo sono entrati tra i must have di stagione anche per la primavera estate. Un modello da indossare in ogni occasione, i pantaloni proposti dai brand sono sempre più minimal e versatili.

Il pantalone cargo, inoltre, si indossa con qualsiasi tipo di t-shirt, top e maglia, tanto da poter essere indossato anche come capo d’abbigliamento elegante per dare vita ad un perfetto outfit sporty chic!

Puoi indossarlo con una t-shirt semplice con maniche a palloncino, così da creare il giusto equilibrio tra il pantalone largo e la maglia indossata. Anche un body con spalle scoperte potrebbe rendere il tuo look incredibilmente chic.

Gli accessori di tendenza per questa primavera son davvero tanti, tra questi non deve assolutamente mancare il tanto amato foulard. Un accessorio chic dai colori vivaci e dalle fantasie sbarazzine, dona all’aspetto uno stile vintage e delicato.

Trattandosi di un look comodo e versatile, per l’occasione potresti indossare le sneaker metallizzate. Un grande ritorno della primavera. Puoi trovare la versione colorata o la classica scarpa argentata con dettagli in glitter. Per fare un cambio look veloce potresti portare con te delle scarpe con il tacco, il pantalone cargo si adatta a qualsiasi tipo di calzatura e può essere indossato in più occasioni.

Dopo aver scelto il look del giorno non ti resta che preparare il make up e l’acconciatura. Se scegli il body con spalle scoperte opta per i capelli sciolti o semi raccolti, in caso di t-shirt con scollo rotondo potresti optare per un’acconciatura più elaborata come uno chignon o una maxi treccia a spina di pesce.