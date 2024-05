Il look del giovedì è semplice e colorato

Questa primavera sembra essere più timida del solito, in gran parte del territorio si passa dalle temperature fresche e giornate di pioggia al sole afoso tipico del periodo estivo senza prima poter assaporare anche solo per poco il clima piacevole della mezza stagione.

Per il look del giorno vogliamo darti qualche piccolo suggerimento, anche se tutto dipenderà molto da come sarà il clima nel luogo in cui ti trovi. C’è chi ha dovuto tirare fuori dall’armadio, nonostante sia stato fatto il cambio di stagione già da un bel pezzo, felpe e piumini, chi invece può indossare tranquillamente giacche di jeans con t-shirt a maniche corte.

Cosa mettere oggi? Scopri i nostri consigli di stile del giorno!

Il look del giovedì per affrontare la pioggia

Se non hai la minima idea di cosa mettere oggi, apri il tuo guardaroba e indossa i tuoi capi basic preferiti! Anche una semplice camicia bianca potrà andare bene, indossala con un blazer total black e li contrasto black and white ti metterà in bella mostra. Concludi con un pantalone a vita alta a sigaretta, altrimenti opta per un modello più morbido ed elegante come quello a zampa o a palazzo. Per un look più casual opta per un jeans in stile mom fit.

Nel caso in cui sia previsto pioggia puoi indossare degli stivaletti bassi neri, saranno in perfetto contrasto con il blazer nero e gli accessori che andrai ad abbinare. Per dare luce al tuo look e soprattutto renderlo più primaverile, nonostante il clima, puoi arricchire l’outfit con accessori gialli.

Ebbene sì, il giallo è il colore della prossima stagione e tu non dovrai fartelo sfuggire! Se non sai come abbinare il giallo, non perdere la nostra guida in cui troverai tutti i colori che si sposano perfettamente con questa nuance accesa e vivace.

Procedi con un make up semplice ma d’effetto: un po’ di correttore per coprire le borse sotto gli occhi e i piccoli brufoli comparsi durante la notte, un filo di matita nera e una linea di eyeliner per allungare lo sguardo e rendere gli occhi protagonisti del look. Scopri le tendenze eyeliner della primavera estate e trova l’ispirazione per il tuo make up!

Se il tuo look sembra non soddisfarti più di tanto, molto probabilmente potresti rivoluzionare la tua chioma e darci un taglio! Opta per uno dei tagli di tendenza della primavera estate, ovvero lo shullet. In stile anni Settanta e Ottanta, è il mix perfetto tra il taglio mullet e il taglio shaggy, ideale per chi ama osare e desidera stravolgere il proprio look!