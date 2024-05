Come abbinare il giallo: consigli di stile per look di tendenza

Non è sempre facile capire come abbinare il giallo, nuance vivace e solare che trova spesso ampio spazio nelle collezioni estive ma non solo.

Il giallo è un colore spesso associato alle alte temperature, una tinta che segna le linee più belle sia nelle sfumature sorbetto e pastello più tenui e raffinate, che in quelle fluo più eccentriche e moderne.

Giallo, la nuance dell’estate: i colori da abbinare

Scopriamo insieme i segreti di stile per sapere come abbinare i colori al giallo.

Il giallo e il bianco

Una volta capito come abbinare il bianco, sappiamo bene che questa tinta neutra e raffinata è sempre la scelta ideale in coordinato con gli altri toni pastello più vivaci, a cominciare dal giallo.

I look con capi in total white saranno perfetti con una borsa oppure con un scarpe gialle abbinate, mentre potrete indossare i jeans bianchi con un top giallo sole.

Un cappotto giallo darà a un abito bianco un tocco più giovanile, mentre un blazer bianco su un top giallo e jeans chiari sarà la scelta giusta per un look casual ma molto chic.

Il giallo e i colori tenui

Il giallo può anche essere facilmente coordinato con gli altri colori tenui, dal rosa cipria al beige, dal turchese al grigio ghiaccio. Il rosa cipria in particolare potrà essere scelto per le maglie da indossare su una gonna gialla, mentre un abito giallo troverà in uno spolverino rosa un tocco più bon ton e romantico.

Allo stesso modo le maglie gialle potranno essere facilmente abbinate a pantaloni beige oppure grigi in diverse forme, mentre alle amanti degli outfit casual chic consigliamo look con jeans chiari, capi di maglieria gialli o in tinte chiare come il bianco e scarpe gialle abbinate.

Il giallo, il nero e il blu notte

Il giallo è una delle nuances che in coordinato con il nero da il meglio di sé. Potrete abbinare una blusa o una giacca gialla a un look in total black o semplicemente a un paio di pantaloni neri, tinta che potrete sostituire se volete con il blu notte, altrettanto scuro ma più ricercato.

Potrete anche ottenere dei look da cerimonia con capi in questi toni abbinati, aggiungendo però scarpe e borsa nella colorazione scura che avete scelto per il resto del look e mai in giallo. Il blu e il giallo, inoltre, sono l’abbinamento perfetto per questa primavera estate. Se non sai come abbinare il blu, non perdere la nostra guida!

Il giallo color pastello

Negli ultimi anni gli outfit color pastello sono sempre più popolari tra le blogger e le appassionate di moda che adorano indossare capi più sobri e delicati.

Il giallo pastello è una delle tinte di riferimento in questo tipo di look, da abbinare a capi in sfumature fredde come verde e blu. Ideale anche da indossare con look total white, altrimenti potreste creare un contrasto più vivace e acceso con colori caldi come rosso e arancione.

Gli accessori gialli

Le scarpe gialle, che si tratti di sneakers, ballerine, scarpe con tacco, sandali o slip on, possono essere indossate facilmente sotto i jeans, ma anche con i pantaloni neri senza dover necessariamente abbinare una borsa nello stesso colore.

Le borse gialle si sposano benissimo con i capi bianchi o neri, ma anche con gli outfit in stile safari in sfumature di beige e caramello o le stampe animalier.