Chiedersi come abbinare il bianco, soprattutto durante gli ultimi mesi, è diventata una delle domande più diffuse tra le fashion addicted. Il motivo è semplice: i designer e le tendenze moda hanno cominciato a virare drasticamente verso i colori neutri e, tra questi ultimi, il bianco spicca in maniera particolare. Ecco allora qualche consiglio su come abbinare il bianco, un colore non colore tra i più chic e raffinati che ci siano. Questa nuance ha infatti la caratteristica di aggiungere un tocco sofisticato e femminile a ogni tipo di outfit, sia a quelli da giorno che ai look da sera.

Abbinamento ton sur ton: i look in total white

adatti soprattutto alla stagione primaverile ed estiva, i look in total white sono perfettamente in linea con le tendenze colore dell’estate 2021. Già durante lo scorso inverno ne avevamo visti alcuni, che si ispiravano al tipico gusto nord europeo. Ma ora gli stilisti si trovano ancora più d’accordo, tanto che non è raro che nelle loro collezioni figurino look in total white, sportivi o eleganti.

Un look in total white che possa davvero definirsi tale è un look raffinato, spesso stratificato, che metta insieme capi dai colori chiarissimi (vanno bene anche il color avorio o un beige molto chiaro al fianco del bianco.

Con il caldo dell’estate che imperversa, le gonne bianche e i capi in lino sono perfetti da abbinare a t-shirt o camicie dello stesso colore. E per un tocco di vitalità fate affidamento sugli accessori in toni pastello o sfumature neon a contrasto.

Abbinamento tra non colori: black & white

L’abbinamento bianco nero è tra i più iconici e intramontabili di sempre. Ce lo insegna Crudelia Demon e ce lo insegnano i designer di alta moda. Il contrasto cromatico per eccellenza, infatti, non smette di conquistare fashioniste e stilisti.

Le possibilità nel campo dei look in black & white sono tantissime, potrete abbinare pantaloni neri e bluse bianche, gonne bicolor e crop top in total white, bermuda al ginocchio a vita alta con capi da sblusare, jeans o pantaloni a sigaretta neri con una classicissima t-shirt bianca. Se abbinato a make up o accessori sui toni del rosso, la combinazione black & white è inarrestabile!

Bianco e toni pastello: abbinamento naive

Essendo un tono neutro, il bianco trova il suo match ideale nelle tinte pastello e nei colori sorbetto più chiari. Una coincidenza che calza a pennello perché i colori pastello sono tra quelli più di tendenza della stagione 2021/2022.

Foto H&M

Le gonne bianche plissettate, ad esempio, si sposano molto bene con capi coordinati in sfumature di celeste, crop top rosa nelle gradazioni di cipria e candy, calzature in verde menta e accessori in giallo crema. La tinta pastello per eccellenza di quest’anno è il lilla, che abbinato al bianco sta benissimo!

Foto Zalando

Abbinamento bianco, beige e marrone

Altro colore di riferimento per i look con capi bianchi è il marrone, soprattutto nelle sue sfumature più chiare di beige e cammello. Come dicevamo, infatti, le sfumature di colori neutri sono tra le predilette della stagione, e quale colore più neutro del beige? Questo tipo di abbinamento assieme al bianco ricorda i look safari dal gusto gender neutral: giacche con tasconi dal tocco maschile si abbinano a gonne a vita alta bianche o pantaloni larghi e leggeri.

Foto Ralph Lauren

Bianco, oro e argento: l’abbinamento più chic

Gli articoli laminati sono da sempre un vero e proprio tallone d’Achille per le donne, ma non sempre sappiamo come abbinarli. Il bianco è la tinta ideale per un look con capi e accessori color oro o argento. Questo abbinamento ci ricorda il Mondo Classico, ci riporta indietro verso l’Antico Egitto, l’Antica Grecia o l’Antica Roma. Oppure ci porta in centro in città per un cocktail con le amiche pomeridiano!

Foto ASOS

Bianco, oro e argento, anche nelle loro sfumature champagne, si sposano benissimo per look dal gusto chic e sofisticato, tanto da essere adatti anche alle tante cerimonie della stagione calda. Un abito sottoveste in raso e spalline sottili è irrinunciabile per chiunque voglia essere alla moda!