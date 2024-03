Cosa mi metto oggi? L’outfit semplice ma d’effetto, è perfetto per tutti i giorni

Basta davvero poco per creare il look del giorno perfetto. Ecco cosa ti proponiamo di indossare oggi!

Cosa mi metto oggi? Se non hai idee su quale tipo di outfit sfoggiare in questa giornata calda e (quasi) primaverile, lasciati ispirare dal look del giorno che ti proponiamo qui sotto!

Semplice ma efficace, puoi sfoggiar questo outfit in qualsiasi occasione. Che tu stia andando all’università, a scuola o a lavoro, con questo look non potrai che sentirti chic e alla moda.

Un abbinamento comodo e pratico, sono sicuramente capi d’abbigliamento che hai già nel guardaroba e che fino ad ora non hai saputo abbinare nel modo giusto. Scopri come ottenere il look del giorno che non ti farà passare inosservata!

Cosa indossare oggi come look casual da giorno

Non puoi rinunciare allo stile e non puoi nemmeno rinunciare alla comodità, le tendenze di questa primavera ci dicono di sfoggiare outfit trés chic ma allo stesso tempo pratici e rilassati. Come creare il look del giorno?

Apri il tuo guardaroba e tira finalmente fuori la tua giacca di pelle chiusa li dentro ormai da diversi mesi. Pioggia, vento e freddo sembrano aver lasciato spazio al sole e al clima primaverile, è giunto per te il momento di sfoggiare la tua leather jacket. Se non sai come abbinare la giacca di pelle, non perdere i nostri consigli per look di tendenza!

Scegli una semplice t-shirt bianca, se preferisci qualcosa di più elegante opta per una blusa con colori neutri. A questo punto passa alle gambe, per il look del giorno ti suggeriamo un pantalone a vita alta, puoi optare per un classico jeans in denim o un modello più chic dal taglio dritto. Lasciati ispirare dai look con i pantaloni a vita alta!

Avendo scelto un look abbastanza minimal, ti suggeriamo di azzardare con gli accessori e le calzature. Per questa primavera tornano tra le tendenze le Mary Jane, le scarpe comode e versatili con il cinturino sulla parte superiore del piede.

Perfette da indossare tutto il giorno in ufficio o per un evento più formale ed elegante, scegli il modello che più ti piace dai toni pastello al classico total black! Inoltre tra le tendenze della primavera estate 2024 non passa inosservato il ritorno del calze in bella vista, sceglile di una nuance diversa per mettere in contrasto le scarpe, il risultato finale sarà eccezionale.