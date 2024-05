Questo look del giorno piace tanto, è la moda del momento

Non sai cosa indossare oggi? Ritrovarsi di fronte al guardaroba e avere dubbi su cosa mettere è capitato a tutte almeno una volta nella vita. Qualsiasi cosa tu abbia da fare, questo look potrebbe piacerti.

Il fine settimana è arrivato, metti da parte i tuoi capi basic ed eleganti e tira fuori i tuoi capi d’abbigliamento più eccentrici e alla moda. Oggi vogliamo suggerirti un look un po’ stravagante, perfetto per una passeggiata sul lungomare o per un aperitivo in spiaggia con le amiche. Ecco il look del sabato secondo le tendenze del momento!

Cosa mi metto oggi? Il look è eccentrico e vivace

Uno dei trend della primavera estate è estremamente eccentrico, non piace a tutti ma è gettonato da teenager e donne di tutte le età. Lo trovi negli abiti, nelle scarpe e anche negli accessori, la sua stravaganza sta prendendo sempre più piede nei look primaverili ed estivi.

Stiamo parlando della stampa animalier, un trend della primavera estate che si riconferma una delle fantasie più ricercate del momento. Indossare l’animalier non è semplicissimo, di certo però non passerai inosservata. Puoi decidere di indossare la stampa maculata attraverso un mini dress, altrimenti opta per una camicia con magliette a maniche corte e un pantalone in denim così da creare il giusto contrasto di colori.

Un altro indumento di tendenza in stile animalier è la gonna lunga, indossala con una scarpa bassa a punta total black e un crop top nero, il risultato sarà un look stravagante ma dal tocco romantico. Se non sai come abbinare la stampa animalier, non perdere la nostra guida! Troverai diversi look da cui prendere ispirazione e le nuances da privilegiare con la stampa maculata.

Per personalizzare il look puoi aggiungere un accessorio come la cintura sottile, ideale per definire la silhouette nel punto vita nel caso di abiti chemisier o per dare un tocco di luce in più al look. Indossare la cintura sottile questa primavera è un trend da non lasciarsi sfuggire!

Nel caso in cui tu abbia bisogno di un capospalla puoi optare per una giacca in pelle nera, la famosa giacca biker, oppure un blazer total black in versione over.

Indossa i gioielli del momento, come gli orecchini a cerchio o le collane con ciondoli che richiamano il mondo animale, dai ragni alle libellule. Concludi con una borsa nera in versione mini o maxi e porta con te l’essenziale per affrontare la giornata lontana da casa fino a sera!