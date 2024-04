Cintura sottile, consigli per abbinarla al meglio

Come abbinare la cintura sottile? Ecco alcuni suggerimenti per creare il look perfetto per questa primavera estate!

Stai facendo il cambio di stagione e tra i vari accessori hai ritrovato una cintura sottile che hai acquistato evidentemente la scorsa primavera e che non hai mai potuto indossare.

La cintura sottile spesso finisce nel dimenticatoio, perché sembra non star bene su nessun tipo di pantalone e soprattutto capire come abbinarla potrebbe rivelarsi più complicato del dovuto.

A cosa abbinare quindi una cintura sottile? Ecco alcuni suggerimenti di stile da seguire per i tuoi look primaverili e anche estivi!

Come indossare la cintura sottile questa primavera

Innanzitutto la cintura sottile è molto elegante e raffinata, motivo per cui potrebbe dare quel tocco di classe in più anche ad un semplice outfit apparentemente casual. Puoi abbinarla ad un jeans a vita alta con body a manica corta, così da mettere in risalto il punto vita e arricchire un look semplice da giorno.

La cintura sottile, inoltre, può tornare molto utile sugli abiti chemisier, se non ne hai uno puoi sempre rendere un mini dress una camicia oversize di fantasia. Per definire la silhouette la cintura è un accessorio super consigliato dai guru della moda.

Se hai un completo composto da blazer e mini gonna, puoi arricchire l’outfit con questo accessorio tanto amato. La cintura sottile se di un altro colore creerà un contrasto elegante e vistoso.

Il blazer, inoltre, può diventare un perfetto mini dress. Chiudilo con una cintura sottile e vedrai che il look ottenuto ti farà impazzire. Indossa delle scarpe di tendenza e il risultato finale non potrà che essere chic e alla moda!

Tutti i pantaloni a vita alta che hai nel tuo guardaroba potrebbero essere impreziositi dalla cintura sottile in modo da ottenere un look più elegante e femminile. Opta per nuances tenue e chiare, anche un piccolo dettaglio al centro della cintura potrebbe fare la differenza.

I vestiti primaverili, che siano monocolore o di fantasia, sono sempre molto versatili, completa i look con i vari accessori tra cui la cintura. Se sottile puoi indossarla in vita per definire i lineamenti e per creare il giusto equilibrio dell’abito.

Insomma, la cintura sottile è un accessorio molto versatile per la bella stagione, quindi non ti resta che provare a personalizzare i vari look primaverili con l’accessorio più richiesto del momento!