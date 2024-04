Gioielli, le tendenze della primavera estate per un look più sofisticato

Dal vistoso ed eccentrico orecchino a cerchio al ritorno della fantasia floreale, ecco quali sono le tendenze in fatto di gioielli per questa primavera!

Sulle passerelle delle Fashion Week i gioielli non sono passati in secondo piano, anzi sono stati spesso al centro dell’attenzione durante le varie sfilate di moda delle maison. Fantasie sempre più eccentriche e vistose, nonostante il minimal sia protagonista assoluto della primavera, i gioielli potrebbero rivoluzionare i vari look.

Quali sono i pezzi di gioielleria più in voga per la primavera estate? Ecco le tendenze dei gioielli per la bella stagione da non lasciarsi sfuggire, renderanno i tuoi look ancora più alla moda e ricercati!

Bracciali, collane, anelli e tutti i gioielli che andranno di moda questa primavera

Quali sono i gioielli più belli da avere nel proprio guardaroba? Ecco le tendenze più richieste del momento. Sono ormai di tendenza da diversi anni, gli orecchini a cerchio si fanno sempre più grandi e conquistano anche la primavera estate.

Belli da sfoggiare su una chioma con acconciatura semplice e semi raccolta, gli orecchini diventano protagonisti indiscussi dei look primaverili ed estivi e tu non potrai fare meno di indossarli.

Un grande ritorno per questa bella stagione, la fantasia floreale si declina su abiti, giacche, t-shirt e anche sui gioielli. Dal bouquet di rose ai fiori con petali e boccioli, la fantasia floreale sarà al centro della primavera e darà quel tocco di stile in più ai tuoi look primaverili.

Non è primavera senza gli animali, ragni, libellule e serpenti diventano protagonisti dei gioielli più in voga per la bella stagione. Maxi farfalle poggiate sul collo o anelli a forma di serpente, scegli il tuo animale preferito e sfoggialo nei tuoi outfit alla moda!

Per chi ama i look più sbarazzini ed eccentrici, la collana a catena rientra nuovamente tra le tendenze del momento. Sempre più lunga, la collana viene messa in mostra su t-shirt, camicie, bluse e crop top di stagione, sceglila nella versione dorata e il risultato finale sarà strabiliante.

Strass e glitter saranno i dettagli più ricercati nei gioielli di tendenza per la primavera. Per chi ama un effetto più minimal e sobrio potrebbe optare per i bracciali rigidi di metallo dorato indossati su look casual e sporty chic.

Per quanto riguarda i gioielli rientrano tra le tendenze anche le cinture gioiello, un ritorno agli anni 2000 che richiama le cinture sottili ed eccentriche per mettere in risalto il punto vita con dettagli in perle, glitter e fantasie di ogni tipo!