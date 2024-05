Se non sai cosa indossare oggi, lasciati ispirare dal look del giorno

Non sai cosa indossare oggi? Ci pensiamo noi di Pourfemme a darti un consiglio sul look del giorno. L’outfit del venerdì si fa sempre più interessante. Dopo una settimana passata a sfoggiare look casual chic e sportivi è giunto il momento di tirare fuori quell’abito tanto amato e desiderato.

Il look del giorno ti piacerà senza ombra di dubbio, inoltre potrai sbizzarrirti con la scelta delle calzature e adattare il look agli accessori scelti per l’occasione! Ecco, quindi, l’outfit da indossare oggi in tutta la tua eleganza.

Il look del venerdì è total black ed elegante

Per un look elegante e raffinato basta davvero poco, e siamo certi che anche tu hai nel tuo guardaroba primaverile un abito che non sai mai come utilizzare nel quotidiano. Stiamo parlando del tubino nero, un capo d’abbigliamento must have della mezza stagione da poter indossare non solo di sera ma anche di giorno se abbinato nel giusto modo.

Un semplice abito nero da indossare per un’occasione speciale, oggi il tubino è perfetto anche come look casual da giorno se indossato con delle semplici sneaker total white o colorate. I brand propongono modelli semplici e particolari, basta scegliere l’abito giusto che rispecchi al meglio il proprio stile.

Se non sai come poter abbinare il tuo tubino in versione total black, non perdere i nostri consigli di stile. Dopo aver letto la nostra guida, non avrai alcun dubbio su come indossare il tubino nero! Se esci al mattino preso e il tubino scelto ha una manica corta, non dimenticare di portare con te un blazer della stessa tonalità. Concludi il look con una scarpa fresca, leggera e comoda, ovvero un sandalo.

Per l’occasione vogliamo suggerirti un look total black, quindi scegli uno dei modelli di sandali neri più belli dell’estate e indossali fino a sera sotto il tuo tubino! Dona luce al tuo look con gli accessori, quindi scegli una borsa con dettagli impreziositi e indossa gioielli come orecchini e collane dorate o di una nuance vivace e brillante in perfetto mood primaverile.

Non dovranno mancare gli occhiali da sole. Il modello a goccia è un must have di stagione, ma non dimenticare di scegliere gli occhiali da sole anche in base alla tua forma del viso! Il look è concluso, ora sei pronta per uscire e sfoggiare con stile il tuo otufit del venerdì.