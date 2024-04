Il ritorno dei sandali neri, scopri come abbinarli questa primavera estate

Come abbinare i sandali neri per questa primavera estate? Ecco alcuni consigli di stile per rimanere al passo con le tendenze!

Il ritorno dei sandali rende felice tantissime guru della moda, questo perché avere il piede finalmente libero da stivali e scarpe chiuse è una gioia per tante ragazze e donne di tutte le età. La primavera e l’estate d’altronde sono le stagioni che tante amano, sia per le belle giornate di sole che per i mille look da poter sfoggiare ogni giorno.

Se nel tuo guardaroba primaverile hai un paio di sandali neri e non sai più come abbinarli per questa bella stagione, lasciati consigliare da Pourfemme. Ti diamo alcuni suggerimenti su come indossare i sandali neri, che siano minimal o impreziositi da gioielli o dettagli vari, e renderli così protagonisti dei tuoi prossimi outfit.

Come abbinare i sandali neri questa primavera estate

Bassi, con tacco, con cinturino o minimal, son tanti i modelli di sandali neri che potrebbero conquistare il tuo guardaroba per questa primavera estate. Sono senza dubbio un must di stagione, son da sempre le scarpe di tendenza per la primavera estate, inoltre il total black sta bene su tutto quindi è sempre meglio averne un paio di scorta nell’armadio.

Per la primavera estate potresti indossare i tuoi sandali neri in diverse occasioni. Uno dei look che più ci sentiamo di suggerirti riguarda un modello di pantalone che sta facendo tanto discutere: il pinocchietto.

Questo tipo di pantalone sta diventando un grande protagonista della primavera, i brand e le case di moda propongono per quest’anno modelli molto più belli e anche eleganti. Se, quindi, anche tu ti lascerai conquistare dal pinocchietto, non dimenticare di abbinarlo ai tuoi sandali neri preferiti!

Un altro abbinamento che puoi iniziare a sfoggiare per gli aperitivi in spiaggia con il tuo gruppo di amici riguarda i mini dress. L’abito corto è la tendenza della primavera che non passa mai di moda, indossalo con i sandali neri per ottenere un look fresco e giovanile!

In perfetto stile anni ’80 e ’90, a partire dal prossimo mese potrai indossare di nuovo i tanto amati bermuda, il pantalone corto a vita alta che renderà i tuoi look primaverili ed estivi sempre più cool! Lasciati ispirare dai vari modelli, i bermuda ad oggi sono anche dei pantaloni corti eleganti da poter sfoggiare in occasioni più importanti, basta saper scegliere il modello giusto!