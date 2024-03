Il ritorno del pinocchietto, scopri i modelli di tendenza per questa primavera estate

Sono di nuovo qui, i pantaloncini a pinocchietto dovranno assolutamente far parte del tuo guardaroba. Ecco come indossarli!

O li ami o li odi, i pantaloncini a pinocchietto son tornati tra gli indumenti di tendenza per la calda stagione e sono pronti a conquistare il tuo look primaverile ed estivo. Un modello di pantaloni che non piace a molti, eppure son tante le fashion blogger che cercano di sfoggiarli per dare vita a look nuovi, freschi e più originali.

Larghi o skinny, casual o eleganti, puoi trovare qualsiasi tipo di pinocchietto adatto al tuo stile e il risultato sarà a dir poco sorprendente. Tra i pantaloni di tendenza per la primavera estate 2024 non dovrà assolutamente mancare il pinocchietto. Ecco quali modelli privilegiare e come abbinarlo al meglio!

I modelli di pantaloni pinocchietto da indossare questa primavera estate 2024 con stile

Non solo sulle passerelle, il pinocchietto ha conquistato anche i look dello street style durante le Fashion Week. Per poterli indossare questa primavera estate dovrai portare attenzione ai vari abbinamenti. Privilegia t-shirt monocolore o bluse in seta, il capospalla ideale è il blazer oversize o il trench classico color cammello per uno stile più raffinato, mentre per un look più casual e da giorno puoi abbinarlo ad una giacca in pelle in stile sporty chic.

Il pantalone che arriva poco sotto il ginocchio non è più quello di una volta, il modello più in voga è largo e comodo, si indossa con sneakaers, sandali e, perché no, anche con scarpe eleganti. Tra i vari modelli non passa inosservato il pinocchietto dal taglio a ovetto, il tessuto è morbido, elasticizzato e fresco, perfetto per affrontare le alte temperature.

La versione con gamba arricciata rende il modello del pantalone pinocchietto molto più giovanile e al passo con le tendenze, un dettaglio che renderà il tuo look ancora più cool. Il cargo in versione 3/4 è il modello di pinocchietto da non farsi sfuggire, si sposa perfettamente con i modelli di scarpe di tendenza per questa primavera estate.

Sempre più eleganti e versatili i Capri pants, conosciuti anche con questo nome per essere stati diffusi tra le isole del Bel Paese negli anni Cinquanta, per questa calda stagione potrai indossarli anche in occasioni più importanti. Opta per un taglio dritto monocolore impreziosito da dettagli vistosi e più eccentrici.

Se non li hai mai presi in considerazione per il tuo look, per questa primavera estate il pinocchietto non potrà che diventare il tuo indumento preferito da abbinare!