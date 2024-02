I pantaloni che andranno di moda questa primavera estate: 5 modelli da mettere nel guardaroba

5 tendenze della primavera estate 2024 da non perdere: nei prossimi mesi i pantaloni dei tuoi look saranno sicuramente questi.

Tra passerelle e street style non ci sono dubbi su quali saranno i pantaloni di tendenza della prossima stagione. La primavera è alle porte e bisogna farsi trovare preparate sui modelli da sfoggiare in ogni occasione. L’eleganza lascerà posto alla comodità, lo stile sporty chic per queste calde giornate di sole sembra senza ombra di dubbio prevalere su tutto.

I pantaloni che amerai questa primavera estate

Outfit dal carattere deciso e forte, i pantaloni di tendenza della primavera estate ti aiuteranno ad esprimere al meglio la tua personalità tramite il look. Scegli tra i 5 modelli più in voga e amati del momento, sono adatti a tutte le età e abbinarli sarà un vero spasso!

Il ritorno del pinocchietto

Tanto amati quanto odiati, i pantaloni a pinocchietto non sono affatto ben visti nell’ambito della moda. Definiti per nulla femminili e poco eleganti, eppure negli ultimi anni le maison hanno rivoluzionato questo tipo di pantalone rendendolo estremamente chic.

Da indossare in occasioni differenti, dalla più sofisticata alla più casual, il pinocchietto per questa primavera estate 2024 potrebbe addirittura diventare protagonista assoluto. Indossalo con colorazioni neutre e poco vistose, il tacco décolleté e i sandali con cinturino sono le calzature più consigliate per questo tipo di pantalone.

Cargo per uno stile sporty chic

Sempre in tema stile sbarazzino, il pantalone cargo per questa primavera estate si indossa in tantissime varianti. Il capo d’abbigliamento perfetto per chi ama la comodità e la vestibilità larga, il cargo può essere indossato con sandali, sneakers e, perché no, anche con tacchi vertiginosi. Il look casual per essere alla moda quest’estate? Canotta cropped bianca e pantalone dalla nuance accesa e brillante.

Effetto pelle total… brown

Un materiale che solitamente viene evitato con le alte temperature, se per questa primavera estate vuoi sfoggiare look alla moda il pantalone di pelle dovrà entrare tra i tuoi must di stagione. Non il classico pantalone nero, per la stagione in arrivo il look ideale sarà total brown in tutte le sue sfumature. Da indossare di giorno o di sera, basterà scegliere il modello giusto per dare vita ad outfit unici e inimitabili.

Vita sempre più alta

Lo scorso anno la vita alta sembrava essere stata messa da parte per un periodo a causa del grande ritorno dei pantaloni a vita bassa, per questa primavera estate però non ci sono dubbi: i protagonisti sono i pantaloni a vita… altissima! Sempre più alta la vita dei pantaloni da indossare, perfetti per chi ama sfoggiare top cropped e body e non ama mettere troppo allo scoperto pancia e fondo schiena.

Eleganti con il pantalone flared

La comodità e lo stile sporty chic prevalgono su ogni tipologia di outfit nel periodo estivo, con i pantaloni flared però puoi optare per look più sofisticati ed eleganti. Ideali per mettere in risalto la silhouette e per allungare le gambe, puoi indossarli con qualsiasi tipo di calzatura e l’effetto sarà comunque trés chic. Se punti all’eleganza, il pantalone flared è la proposta che troverai in declinazioni differenti, dai minimal ai modelli di fantasia.