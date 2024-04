Quali occhiali da sole ti stanno bene? Scegli il modello in base alla forma del viso

Trovare gli occhiali da sole perfetti potrebbe non essere così semplice, segui la nostra guida per scegliere il modello in base alla tua forma del viso!

Gli occhiali da sole sono più di un semplice accessorio, rappresentano un vero must per tutte le donne che non riescono proprio a farne a meno. Non solo per la loro preziosa azione di schermo contro l’aggressione dei raggi del sole, ovviamente.

La guida per scegliere gli occhiali da sole

Capace di dare carattere ad un viso e definire la personalità, l’occhiale da sole deve essere scelto con intelligenza, in base soprattutto alla forma del viso. L’accessorio alleato per rendere qualunque donna più interessante e seducente e soprattutto per completare un look primaverile o estivo.

Ma come si fa a scegliere il tipo di occhiali più adatto a valorizzare il viso? Non è così semplice ed automatico, specialmente se punti solamente alle proposte più glam del momento, lenti e montature devono armonizzare con i lineamenti del viso. Ecco quindi come trovare il modello perfetto per te!

Occhiali da sole modello extralarge

Questo tipo di occhiale è molto glamour e spesso viene associato a montature in celluloide preziose o colorate. E’ sicuramente adatto a chi ha un viso grande e lineamenti pronunciati, specialmente la mascella, oltre che alle donne dal viso ovale (a cui, però, stanno bene un po’ tutti).

Non sono tanto adatti ai visi piccolini e triangolari, che rischiano di scomparire dietro un accessorio così ingombrante.

Occhiali da sole modello anni ottanta

Occhiali da sole anni 80, sono tornati in auge e piacciono molto. Sono adatti un po’ a tutte, specie nel modello basic tutto nero. Quelli con la montatura a contrasto – bianca o comunque colorata – sono perfetti per le giovanissime o le donne con una personalità eclettica.

Occhiali da sole modello aviator

Il modello da aviatore o a goccia, come i classici Ray Ban (ma ora li propongono tutti i maggiori brand) sono assolutamente intramontabili, tra i preferiti di tutti i tempi. Sono adatti ai visi rotondi o con una forma po’ squadrata, oltre naturalmente ai visi ovali.

Occhiali da sole modello rotondo

Questo modello è perfetto per un look sporty chic, sono molto graziosi, ma se li possono permettere solo le ragazze con visi piccoli, specialmente dalla forma triangolare pronunciata, a cuore o al limite squadrata. Assolutamente out per chi ha il viso paffuto o grande.

Occhiali da sole modello avvolgente

Questo modello di occhiali a mascherina, essendo sviluppato in orizzontale, è perfetto per le donne con visi allungati e stretti, perché bilancia perfettamente la tendenza verticale creando quindi un visto armonioso.

Occhiali da sole modello “cat-eye”

Il modello anni cinquanta sono deliziosi e femminili. La loro caratteristica è quella di avere le punte verso l’alto, sono adatti a chi ha una mascella pronunciata, zigomi forti e fronte alta. Ma anche un viso rotondo, purché con fronte alta, può portare in modo incredibilmente chic questo modello.

Tutto chiaro? Ora puoi andare a scegliere i nuovi occhiali da sole con maggior consapevolezza!