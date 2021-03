Cucinare è bello quando si ha tempo e si hanno le energie e le idee per farlo. Ma talvolta può rivelarsi davvero faticoso, soprattutto quando si torna stanche dal lavoro e ci si ritrova davanti al frigorifero semivuoto. Ma non temete: a ogni problema la sua soluzione! Oggi vi spieghiamo alcune ricette semplici e veloci da realizzare, ideali per quando non si ha voglia di cucinare.

Ricette veloci: l’insalata greca è fresca e deliziosa

L’insalata greca è una ricetta leggera che possiamo utilizzare come contorno o come piatto unico da consumare in questo periodo per rimetterci in forma in vista dell’estate. L’insalata greca è un piatto buonissimo e molto semplice che potete facilmente realizzare in casa vostra perché gli ingredienti sono tutti facilmente reperibili. Volete saperne di più sulla preparazione? Leggi qui la ricetta completa.

Panzanella: la ricetta veloce che si prepara con ingredienti poveri

La panzanella è una ricetta che fa parte della cucina tradizionale toscana, è nato come piatto povero e di origine contadina, creato per chi lavorava nei campi e doveva star fuori tutto il giorno. La panzanella è buona, veloce e sana! Noi vi proponiamo oggi la ricetta classica, ideale da preparare quando non si ha voglia di mettersi ai fornelli.

Leggi anche Come preparare un aperitivo a regola d’arte questo weekend

Anche la caprese è perfetta quando non hai voglia di cucinare

La Caprese è un’insalata facilissima e rapida che si prepara abitualmente con l’arrivo delle prime giornate calde, quando si torna a casa stanche e sfinite dopo una giornata di lavoro. Leggi qui per scoprire la ricetta di questo piatto fresco e delizioso!

Oppure una buona frittata con quel che trovi in frigorifero!

Per preparare una buona frittata ti bastano qualche uova e semplicemente quel che trovi in frigorifero. Cipolle, patate, zucchine, carote, ogni ingrediente è perfetto per una deliziosa frittata da gustare a pranzo o a cena. Potete aggiungere anche un tocco di formaggio, come qualche fetta di provola dolce oppure quel rimasuglio di formaggio che avete in frigorifero da un po’ di tempo! Volete saperne di più? Scopri come fare una semplicissima frittata di cipolle e parmigiano.

Bruschette al pomodoro: un classico che non stanca mai

Le bruschette al pomodoro sono una ricetta deliziosa, facile e veloce da realizzare. Molto spesso le bruschette vengono semplicemente strofinate con il pomodoro e condite con olio extravergine di oliva, ma potete anche preparare un piccola insalata di pomodori per condire il pane. Clicca qui per leggere la ricetta completa.

Melanzane al forno: una ricetta gustosa per accontentare tutti

La ricetta delle melanzane al forno è gustosa ma allo stesso tempo leggera. Infatti, le melanzane al forno light sono un’ottima idea per preparare un contorno sano senza rinunciare al sapore. Le melanzane al forno con mozzarella e pomodoro sono di facile realizzazione, ideali per quando non si ha voglia di cucinare. Seguite allora la nostra ricetta per ottenere delle melanzane al forno dietetiche ed estremamente saporite!

Ricette facili da preparare: la pasta con sugo al tonno e acciughe

La pasta con il sugo di tonno e acciughe è un primo piatto buono e molto semplice perfetto per quando avete fretta e poca voglia di sperimentare nuove pietanze! La ricetta della pasta con il sugo saporito di tonno e acciughe è buonissima, potete anche farla in anticipo, magari la sera prima e poi condire la pasta il giorno dopo. Clicca qui per provare questa ricetta buonissima!

Polpette di zucchine: la ricetta che piace anche ai più piccoli

La ricetta delle polpette di zucchine è versatile e molto semplice. Queste polpette possono essere servite come secondo piatto, ma anche come gustoso antipasto o stuzzichino. Le polpette di zucchine sono facili e veloci da preparare. Una ricetta che farà impazzire tutti, grandi e piccini! Volete saperne di più? Clicca qui per leggere la ricetta completa.