Ricette di Natale dietetiche: il menu light ma goloso

Le feste si avvicinano e a Natale, si sa, oltre a essere tutti più buoni si diventa, automaticamente, anche tutti più golosi. Per evitare di lasciarsi tentare dalle abbuffate natalizie a colpi di stuzzichini ipercalorici, primi piatti dove il burro è protagonista e dolci di ogni genere, meglio puntare su un menu natalizio più leggero, ma anche goloso.

Ecco un esempio perfetto allo scopo, un menu light (ma non troppo) pensato soprattutto per la vigilia di Natale, dove il pesce, insieme al gusto, la fa da protagonista.

L’antipasto sfizioso: crostini di pesce alla caprese

Foto Shutterstock | Zabbosan

La ricetta dei crostini di pesce alla caprese è perfetta per portare in tavola il giorno di Natale un antipasto leggero e veloce da preparare. Per realizzare un menu natalizio sfizioso e allo stesso tempo light, prendere in considerazione portate a base di pesce è la scelta giusta! Questi crostini che vi proponiamo sono davvero semplici da preparare, gustosi e salutari poiché ricchi di omega 3.

Il primo piatto delicato: pennette in salsa rosa

Foto Shuttersock | BrandonKleinPhoto

Anche per il primo piatto di Natale vi proponiamo una ricetta semplice da preparare e realizzabile in pochissimo tempo! Parliamo delle pennette in salsa rosa, una portata che si presta perfettamente per essere servita in tavola durante le occasioni speciali, e quale occasione migliore se non il pranzo o la cena del 25 Dicembre? Questo piatto riscuote sempre grande successo con grandi e piccoli, ma potete comunque prendere in considerazione delle varianti, sia cambiando il tipo di pasta, sia per chi non ama il salmone, sostituendolo con i gamberetti.

Il secondo piatto: salmone al forno light

Foto Shutterstock | KarepaStock

Un vero e proprio evergreen! Con il salmone al forno light non si sbaglia mai, è un ottimo piatto, raffinato, leggero dal sapore delicato. In pochi step potete proporre ai vostri ospiti, nel menu del giorno, la portata ideale per tutti coloro che sono a dieta, ma non hanno intenzione di rinunciare al gusto .

Il desset goloso: biscotti di Natale

Foto Shutterstock | haveseen

Infine come dessert non potete non realizzare i classici biscotti di Natale con la pasta frolla, immancabili durante le festività natalizie, colorati e divertenti e soprattutto davvero golosi; ma a fine serata potrete permettervi un biscottino per concludere in bellezza. Per prepararli potete divertirvi mettendo le mani in pasta insieme ai bambini che adoreranno coppare i biscotti con formine natalizie e decorarli con glassa e perline di zucchero.