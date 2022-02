6 ricette con avanzi delle uova di cioccolato di Pasqua

Vediamo 6 ricette con gli avanzi delle uova di cioccolato di Pasqua, per una cucina senza sprechi ma ricca di fantasia e bontà. Le ricette con gli avanzi delle uova di Pasqua sono un must dopo le feste perché in genere ci si trova con la dispensa piena. Allora noi vi diamo 6 idee gustose per riciclare il cioccolato, fondente o al latte, delle uova.

Si tratta di ricette veloci e facilissime da realizzare, perfette per una merenda, per colazione o per concludere in bellezza un pranzo o una cena. Ovviamente l’ingrediente principale di queste ricette è il cioccolato avanzato delle uova, ma potete usare anche le tavolette, comprandole appositamente! Allora ecco come riciclare le uova di Pasqua per dolci da leccarsi i baffi!

Fragole e cioccolato

Le fragole e cioccolato sono un dessert goloso e genuino, facilissimo e velocissimo da preparare, una delle ricette furbe con gli avanzi delle uova di cioccolato. Potete usare qualsiasi tipo di cioccolato, al latte, fondente o bianco. Usate delle fragole perfettamente mature che in genere sono anche più dolci.

Tortino con cuore di cioccolato

Se volete un dolce goloso e cremoso, il tortino con cuore di cioccolato caldo è quello che fa per voi. Scenografico al punto giusto, ma soprattutto delizioso, potete prepararlo e servirlo in tavola al termine di una cenetta romantica o come dessert speciale alla fine di un menu particolare. La ricetta è semplice, il risultato eccezionale.

Mousse al cioccolato

La mousse al cioccolato è un dolce al cucchiaio che piace a tutti, grandi e bambini. Questa è una classica ricetta per riciclare gli avanzi delle uova di cioccolato di Pasqua, ed effettivamente è un’ottima idea per fare pulizia nella dispensa e portare in tavola un dolcetto al cioccolato goloso e genuino.

Biscotti cookies al doppio cioccolato

I cookie al cioccolato sono delizioso biscotti piatti dalla consistenza rustica, friabili e golosi, realizzati, in questo caso, con cacao e pezzi di cioccolato avanzato dalle uova di Pasqua. Se volete arricchire i vostri biscottini al cioccolato potete aggiungere della frutta secca tritata, come noci o nocciole e pistacchi.

Muffin al cioccolato

La ricetta dei muffin al cioccolato è facile e veloce da preparare, è davvero adatta anche a chi è alle prime armi in cucina. Si tratta di dolcetti perfetti da portare in tavola a colazione ma anche per la merenda del pomeriggio. E se a fine pasto avete voglia di qualcosa di goloso, i vostri muffin sapranno soddisfarvi alla grande!

Crema pasticcera al cioccolato

Infine ecco un’altra classica delle ricette jolly con avanzi delle uova di cioccolato che potete servire come dessert al cucchiaio o usare per farcire torte, bignè, crostate, brioche e tutto quello che la vostra fantasia vi suggerisce. Stiamo parlando della crema pasticcera al cioccolato, facile da fare e golosissima da assaporare cucchiaio dopo cucchiaio!