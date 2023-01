La lunghezza perfetta per i capelli? Puoi calcolarla con la regola dei 5,5 cm

Qualora tu sia già proiettata al restyling primaverile, carica delle nuove tendenze capelli della primavera/estate, ma voglia preventivamente scongiurare eventuali pentimenti prima che sia troppo tardi, forse dovresti sapere che la soluzione a questo dilemma è invero più semplice di quanto sembri. Ciò che si dice è tutto vero: a quanto pare la lunghezza ideale della chioma può essere prevista grazie ad una formula matematica. E si sa, la matematica non è un’opinione.

Essendo questa una scienza esatta, va da sé come ci si possa approcciare totalmente a cuor leggero ad un eventuale cambio look: sembra che la lunghezza ottimale dei capelli dipenda infatti dall’angolo della mascella. Confusa? Niente paura, di seguito ti illustreremo per filo e per segno come applicare correttamente la cosiddetta regola dei 5,5 cm senza incappare in alcun errore.

Regola dei 5,5 cm: come applicarla e procedere al cambio look senza pensieri

Kim Kardashian – Foto Instagram @chrisappleton1

Si chiama proprio così, appunto, la formula aritmetica atta a sciogliere ogni dubbio in quanto alla lunghezza capelli perfetta secondo ogni tipologia di volto: questa è stata messa a punto dagli esperti del beauty brand “John Frieda” al fine di riuscire a calcolarla esattamente, regalando nuova armonia ai tratti. Sebbene al parere del proprio parrucchiere di fiducia spetti l’ultima parola, non serve recarsi presso un salone per venire a capo dell’enigma. Si tratta di una procedura fai-da-te, dove lo stretto necessario è costituito appena da righello, matita e specchio:

Una volta davanti a quest’ultimo, si posiziona la matita orizzontalmente avendo come punto di riferimento il mento; Si passa poi a porre ad angolo retto il righello rispetto alla matita, direzionandolo verso il lobo dell’orecchio; L’ultimo ma fondamentale passaggio è infine quello di misurare la distanza tra questo e l’intersezione tra i due.

A questo punto se essa supererà i 5,5 cm si dovrà optare per un taglio lungo, viceversa saranno i capelli corti a fare per te!