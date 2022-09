Le ultime ore della regina: quando Elisabetta II è morta c'era...

Nelle ore più buie del Regno Unito, la regina Elisabetta è morta lasciando tutto in mano al figlio, re Carlo III. Ma cosa è successo negli istanti in cui Sua Maestà è spirata? Dopo un pomeriggio di apprensione sulle sue condizioni di salute sempre più gravi, l’ultimo respiro della sovrana più amata più longeva della storia britannica è stato incorniciato dalla presenza di…

Quando è morta la regina Elisabetta II, al suo fianco…

È il giorno del lutto e del ricordo della regina Elisabetta, non solo nel Regno Unito, terra di cui è diventata simbolo imperituro, ma anche nel resto del mondo.

Dopo lo shock per quella che è stata definita una “morte improvvisa” al punto da cogliere impreparati i membri della Royal Family – costretti (eccetto Kate e Meghan) a correre per raggiungere Balmoral, in Scozia, per la repentina evoluzione degli eventi -, è stato svelato cosa è successo nella stanza della sovrana al momento dell’addio…

Mentre le tv di tutto il pianeta seguivano con ansia le notizie in arrivo da Buckingham Palace, nel Castello scozzese con Sua Maestà erano presenti soltanto Carlo e Anna, i primi due dei suoi quattro figli.

Foto Getty Images | Samir Hussein

Quando la regina è morta, soltanto loro, il neo re d’Inghilterra e sua sorella, si trovavano al suo capezzale. Gli unici della famiglia reale ad aver avuto l’occasione dell’ultimo saluto. Neppure Camilla, oggi regina consorte, avrebbe assistito al momento del decesso: avrebbe deciso di farsi da parte e attendere in un’altra stanza, dando ai figli di Sua Maestà la riservatezza necessaria per vivere intimamente il loro dolore.

Gli altri due figli della sovrana, Andrea ed Edoardo, sarebbero arrivati quando ormai era troppo tardi. Il volo sui cui viaggiavano insieme al nipote William, ora erede al trono, non sarebbe atterrato in tempo. E infine neppure Harry, il “piantagrane” di Casa Windsor, sarebbe giunto a Balmoral prima che la nonna si spegnesse.