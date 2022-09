La regina Elisabetta preoccupa il mondo, i Royal con il fiato sospeso...

Fiato sospeso per le condizioni di salute della regina Elisabetta, 96 anni, in queste ore al centro di una serie di indiscrezioni sulla presunta gravità della situazione al punto da innescare un vero e proprio giallo. Mentre il mondo si interroga su cosa sta succedendo dietro le quinte di Buckingham Palace, giunge voce che le principali emittenti britanniche avrebbero cambiato il palinsesto per seguire in diretta l’evoluzione degli eventi. E i Royal corrono da lei…

Allarme per la salute della regina Elisabetta: tutti i Royal a Balmoral

Foto Shutterstock | Alessia Pierdomenico

Ore di fermento e apprensione per la Royal Family, impegnata in queste ore in una corsa al capezzale di Sua Maestà per un presunto aggravarsi delle sue condizioni di salute. Secondo le principali agenzie, la regina non sta affatto bene e i medici avrebbero informato la famiglia della preoccupazione generata dal suo stato di salute attuale.

Non è chiaro di cosa si tratti esattamente, ma nel Regno Unito l’aria si sarebbe fatta sempre più tesa alla luce della decisione delle principali emittenti di rimodulare i palinsesti e cancellare alcuni programmi per seguire gli aggiornamenti in diretta sulla sovrana.

Carlo e Camilla si troverebbero a Balmoral al fianco della regina, al momento “in costante osservazione medica” in un’ala del Castello. Notizia di poco fa che in queste ore il principe William sarebbe in viaggio da Londra per stringersi al resto dei parenti nel cuore della Scozia, dove ora il mondo sbircia per provare a capire di più dopo le precedenti indiscrezioni che avevano preoccupato il regno…