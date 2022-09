La regina Elisabetta è morta, cosa succede adesso...

La regina Elisabetta è morta e lascia un vuoto ritenuto incolmabile nel Regno Unito. Sono in tanti a scommettere sul fatto che il suo successore, re Carlo III, difficilmente saprà muoversi correttamente tra le spire di Buckingham Palace per non far percepire come irreparabile la perdita della sovrana più longeva nella storia del Paese. E mentre il mondo guarda al nuovo monarca e alla sua consorte con una certa dose di sospetto, ecco cosa succede adesso…

La regina Elisabetta è morta, e adesso?

Cosa succede adesso che la regina Elisabetta è morta? Se lo chiede mezzo mondo davanti all’immagine del figlio, re Carlo III, sul trono d’Inghilterra. La successione procede senza colpi di scena – qualcuno aveva avanzato l’ipotesi che l’erede di Sua Maestà potesse abdicare in favore del suo primogenito nato dalle nozze con Lady Diana, William, ma…

No, Carlo III non rinuncerà al guidare il Regno Unito da re. William dovrà attendere il suo turno per agguantare lo scranno più alto a Buckingham Palace, con buona pace di chi avrebbe voluto una vera “rivoluzione” in chiave moderna sul trono. D’altronde, abdicando Carlo soffocherebbe in un colpo solo tutti gli sforzi (e le proprie aspettative) profusi nell’attesa di prendere il posto di sua madre. E ora che il sogno è realtà, nulla potrà fermarlo…