Re Carlo ha deciso: colpo di scena con Harry e Meghan dopo lo scandalo della serie

La serie Netflix Harry e Meghan ha messo a dura prova i nervi (fin troppo scoperti) della Royal family, allungando ombre pesantissime sulla Corona e sul regno di re Carlo III. Proprio quando sembrava aver imboccato una drastica via per risolvere la questione, arriva il colpo di scena sui duchi di Sussex…

Colpo di scena tra re Carlo e Harry: cosa sta succedendo

Foto Instagram | @clarencehouse – Re Carlo e Camilla

I “ribelli di casa” Harry e Meghan continuano a dare filo da torcere a Buckingham Palace e l’ultima, devastante vibrazione di tensione arriva dalla loro serie Netflix che ha segnato lo scandalo.

Non si placano le rivelazioni choc sulla Corona inglese e contro William, il primogenito di Carlo e Diana che sarebbe stato veramente offensivo contro il fratello minore. Ma Harry ne ha per tutti, padre e nonna Elisabetta II compresi, sostenendo di essere stato costretto a lasciare Londra per preservare la sua salute mentale e quella della moglie Meghan Markle.

Ma non è tutto: il sovrano viene indicato come colui che, insieme alla compiata regina, avrebbe taciuto sulle malefatte di William e su un fatto “terrificante” per tutelarlo in ogni occasione, omettendo di dire il vero quando si trattava di proteggere il suo secondogenito. Accuse gravissime che hanno scosso il Regno Unito e provocato ben più di qualche mal di testa a Sua Maestà, spingendo persino Kate Middleton, secondo i ben informati, a spegnere il televisore davanti a tanto veleno.

Ora però, mentre il mondo si aspettava lo strappo totale, arriva un colpo di scena pronto a riscrivere il finale di una storia senza esclusione di scosse: re Carlo vuole Harry e Meghan alla cerimonia solenne dell’incoronazione.

Un evento importantissimo, previsto per il prossimo maggio, che vedrebbe quindi anche i duchi di Sussex in prima linea con tutti i membri della Royal family.

L’invito formale non sarebbe stato ancora recapitato oltreoceano, e manca anche la lista completa degli invitati che verrà messa a punto nei prossimi mesi, ma mentre tutti si chiedono cosa bolla davvero in pentola, Buckingham Palace tace. Eppure, qualcuno a corte sottolinea come Carlo III non possa assolutamente salire ufficialmente al trono senza entrambi i figli, perché per loro prova un amore incondizionato e capace di superare ogni crisi. Chissà se anche Meghan la pensa così…