La scioccante rivelazione di Harry sul fratello William: “Terrificante”

Harry è un fiume in piena nella serie Netflix che racconta la sua storia con Meghan Markle e la decisione di lasciare la Royal family per vivere negli States. Puntata dopo puntata, assistiamo alla disfatta totale della famiglia reale e le cose ormai sono più che compromesse. L’ultima rivelazione choc? Le urla di William contro Harry in un episodio “terrificante” alla presenza di Carlo ed Elisabetta II…

Cos’ha rivelato Harry sul fratello William nella serie Netflix che infiamma i Royal

Foto Getty Images | Samir Hussein – Harry e William

Il principe Harry va fino in fondo e stavolta spegne ogni speranza di una riconciliazione con i Royal. Al centro delle cronache di mezzo mondo c’è la sua stoccata definitiva a William, balzata in testa ai tabloid con una rivelazione scioccante sul fratello.

Avevamo già detto che la serie Netflix Harry e Meghan si preannunciava pronta a scatenare uno scandalo spaventoso a Buckingham Palace, e così è stato. Pare che persino l’imperturbabile Kate Middleton, principessa del Galles, abbia spento la tv per la rabbia davanti alle ricostruzioni dei Sussex sul rapporto con lei, con suo marito e con i Windsor al completo. Chiudendo gli occhi per non vedere il pessimo ritratto che i cognati hanno “regalato” alla Corona dall’alto della loro vita “libera” oltreoceano…

Questa volta non ci sarà alcuna possibilità di tornare indietro, assicurano gli esperti di dinamiche reali: Harry ha deciso di affondare l‘ultimo colpo alla famiglia rivelando un episodio sconvolgente che nessuno, prima d’ora, conosceva.

Per capire di cosa si tratta bisogna riportare le lancette del tempo indietro al 2020, a quando i duchi di Sussex avrebbero deciso che la partenza per gli Stati Uniti non era affare da rimandare, sebbene con l’idea di non fare troppo “rumore” e di non tagliare troppo la corda con la monarchia.

Ma la reazione a palazzo sarebbe stata tutt’altro che soft, come lo stesso secondogenito di Lady Diana ha clamorosamente svelato nella serie (la più vista e sicuramente prossima entrare tra i titoli più cercati del 2022): “È stato terrificante vedere mio fratello che mi urlava contro, mio padre dire cose che non erano vere e mia nonna che sedeva lì in silenzio“.

L’incontro di fuoco si sarebbe consumato a Sandringham, la residenza reale di Norfolk, e le scintille tra fratelli sarebbero diventate incontenibili quando Harry avrebbe manifestato la volontà di non lasciare del tutto la Royal family per continuare a sostenere la regina, pur occupandosi di attività proprie.

“Divenne molto rapidamente chiaro che questo non era neanche in discussione“. Harry accusa la famiglia reale di aver confezionato e diffuso una nota, a nome suo e di William, senza consultarlo. Una dichiarazione ufficiale in cui tutto veniva mostrato come “normale” e pacificamente accolto dalla famiglia ma che, secondo Harry, era “una bugia per proteggere” il fratello dai sinistri riflessi che avrebbe comportato la diffusione di una notizia che raccontasse il suo vero orientamento sulla questione: le pressioni soffocanti su Harry per non lasciare gli incarichi reali.

Le sfuriate di William sarebbero state così occultate per tutelare l’immagine del primogenito di Carlo III. “A questo punto non c’era più altra scelta, ho detto ‘dobbiamo andarcene‘“, ha concluso Harry, sottolineando come la decisione dietro la “Megxit” sia stata sua e non di Meghan…