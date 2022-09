Esiste un’età per dare il primo bacio? Oggi moltissime storie cominciano proprio con un “kiss”, ma ci sono ancora persone che amano procedere per gradi e abbandonarsi alla più grande espressione d’amore dopo un po’ di tempo. Baciare al primo appuntamento è giusto? Vediamo insieme qualche consiglio sul momento e su quella che è l’età giusta per il primo bacio, un dilemma molto comune soprattutto tra i più giovani.

Quando è giusto dare il primo bacio

Quando dare il primo bacio? È il primo grande traguardo di una storia d’amore, ma anche di una scappatella, e il primo consiglio è darlo quando si è pienamente convinti che sia arrivato il momento giusto. No alle forzature: accelerare i tempi potrebbe farvi perdere il gusto e l’intensità di un momento così intimo e prezioso così come la sua carica di emozioni…

Poco importa se si tratta della prima serata insieme o della terza, preoccupante invece se non arriva mai il contatto: in caso vi troviate di fronte ad un timido cronico, l’unica cosa da fare è prendere l’iniziativa. E niente paura: una donna intraprendente piace molto agli uomini, per non parlare di quelli timidissimi e del classico uomo insicuro da conquistare…

Baciare al primo appuntamento ha i suoi pro e i suoi contro, e ci sono anche luoghi romantici adatti a rendere il momento assolutamente perfetto… quindi no panic: se sentite che è giunta l’ora, indipendentemente dall’età, abbandonatevi all’amore!

Come arrivare al primo bacio

L’amore, si sa, ha i suoi tempi e vanno rispettati, ma ricordate una cosa: la buonanotte attira i baci e si rivela, proprio come nei migliori film romantici, la parentesi perfetta della giornata per far scattare il primo!

Se il partner è molto timido provateci voi, potreste giocare un effetto sorpresa che lo sbloccherà! Se invece siete davanti a una persona estroversa e disinibita, e non avete voglia di fare il primo passo, lanciategli segnali non verbali: saprà certamente coglierli e fare del primo momento utile un’occasione ghiotta per arrivare alle vostre labbra!