Baciare un ragazzo al primo appuntamento: pro e contro

Quali sono i pro e contro del baciare un ragazzo al primo appuntamento? Non c’è nulla di male nel baciare un uomo la prima volta, tuttavia non è sempre il caso di farlo.

Molto dipende dalle sensazioni provate in questa fase del corteggiamento, che spesso non vengono adeguatamente ascoltate.

Perché non è un passo obbligatorio, va fatto al momento opportuno. Ma allora quando baciare un ragazzo al primo appuntamento e quando è meglio non baciare un ragazzo al primo appuntamento? Ecco alcuni consigli e un elenco dei pro e contro.

Pro e contro del bacio al primo appuntamento

Ecco quali sono i pro e quali sono i contro del bacio al primo appuntamento.

I pro:

Subito dopo proverai una sensazione di maggiore fiducia in te stessa

Ti potresti sentire più leggera

Se segui il tuo cuore , va bene sempre e comunque

, va bene sempre e comunque Ti sentirai libera di comportarti come meglio credi con lui

La vostra relazione si intensificherà

I contro:

Lui potrebbe scomparire se non aveva intenzioni serie

Il rapporto potrebbe risultare frettoloso e non procedere con la dovuta cautela

e non procedere con la dovuta cautela La magia del corteggiamento si spegne subito

Non vi conoscete abbastanza

Potresti scoprire che in realtà non ti piace e che non ne valeva la pena

Primo appuntamento senza bacio

Può anche capitare che lui non voglia andare così veloce e che preferisca aspettare un po’ per darti il primo bacio, non per timidezza ma per scelta.

In questo caso il consiglio rimane sempre lo stesso: segui le tue sensazioni. Certo, non è il caso di annullare una frequentazione solo perché il primo bacio ritarda un po’, ma se proprio non resisti, daglielo tu!

Dopo quanti appuntamenti lui potrebbe baciarti?

Non c’è un tempo prestabilito perché ogni persona ha le proprie modalità: ci sono uomini più tradizionalisti che preferiscono aspettare e altri che invece il primo bacio lo danno anche subito.

Ma baciare un ragazzo al primo appuntamento è sbagliato? No, non è sbagliato, sia che ci provi lui o che ci proviate voi. Si tratta di un tabù che fa parte del passato.

L’importante è non sentirsi obbligate a baciarlo se non ne avete voglia. Sicuramente potresti prendere in considerazione l’idea di dare il primo bacio in uno dei luoghi più romantici!

Come farsi baciare da un ragazzo al primo appuntamento

Se desideri che un ragazzo ti baci al primo appuntamento è importante farglielo capire, ad esempio potresti dedicargli una frase dolce d’amore! Difatti alcuni uomini, pur mostrandosi sfacciati e disinibiti, si vergognano di andare al sodo perché temono, in cuor loro, di non essere ricambiati.

Quindi è consigliabile fargli capire in modo abbastanza diretto che ne hai voglia e che lui ti piace davvero. Sfodera tutte le tue armi, lui capirà e il primo bacio verrà da sé, anche se vi siete visti una sola volta. Ma se per caso dovesse scoccare solo un bacio sulla guancia al primo appuntamento, abbi un po’ di pazienza.