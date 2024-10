Fare la pulizia del viso a casa è molto semplice: gli step da seguire

Fare la pulizia del viso è molto importante. Ecco come farla con il vapore e soprattutto come integrarla nella propria beauty routine con il fai da te!

Una buona skincare quotidiana dovrebbe essere accompagnata da una pulizia del viso da effettuare almeno una o due volte al mese. Se hai necessità di fare la pulizia del viso con il vapore a casa, il metodo è molto semplice. Segui i nostri suggerimenti qui sotto e vedrai che la tua pelle avrà un aspetto molto più rilassato e idratato!

Pulizia del viso con il vapore: come farla a casa?

La pulizia del viso è uno step della beauty routine da non sottovalutare, inoltre la pulizia con il vapore ti aiuta a ottenere diversi benefici.

Benefici della pulizia del viso fai da te

A cosa serve la pulizia con il vapore? Innanzitutto svolge un’azione rilassante, quindi ideale da fare la sera dopo la skincare notturna; da non sottovalutare l’azione purificante e detossinante che svolge la sauna facciale.

Il vapore acqueo, inoltre, permette alla pelle di liberarsi dalle tossine, migliorando così la circolazione sanguigna. Ideale per prevenire brufoli e punti neri e soprattutto per contrastare l’eccesso di sebo.

Come ottenere una pulizia viso con il vapore a casa? Ecco il procedimento da seguire passo dopo passo per un viso idratato, pulito e luminoso.

Come fare la pulizia del viso con il vapore

Innanzitutto online puoi trovare tantissimi strumenti per effettuare la sauna facciale, il vaporizzatore ha un costo di circa 30 euro e potrai utilizzarlo ogni volta che desideri prenderti cura della tua pelle in profondità.

In alternativa puoi usare il caro vecchio metodo della nonna: prendi una pentola e riempila d’acqua, dopodiché portala sul fuoco e non appena raggiunge il bollore aggiungi degli oli essenziali specifici. ad esempio, puoi optare per l’olio di rosmarino per una pelle grassa oppure l’olio di geranio per una pelle più matura.

Puoi arricchire la tua sauna facciale con delle erbe aromatiche, ad esempio la camomilla sarà perfetta per una pelle sensibile e secca, mentre la lavanda sarà consigliata per chi ha bisogno di un effetto antiossidante.

Quindi come prima cosa dovrai struccare il viso, utilizza il tuo solito detergente o struccante e rimuovi il make up dalla pelle. Risciacqua la pelle e a questo punto procedi con la sauna facciale. Mettiti un asciugamano in testa così da far andare il vapore dell’acqua diretto sul tuo viso. Rimani in questa posizione per circa 5 minuti.

Dopodiché procedi con una buona maschera viso, non perdere i nostri preziosi consigli su come scegliere la maschera per il viso in base alla propria tipologia di pelle. Lascia agire il prodotto sulla pelle per circa 15 minuti.

Risciacqua e asciuga tamponando l’asciugamano delicatamente sul viso. Applica una buona crema, un contorno occhi e la tua pulizia del viso fai da te è terminata!