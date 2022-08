I prodotti di cancelleria per affrontare al meglio il ritorno dalle vacanze

Back to school! Il ritorno a scuola si avvicina inesorabile e i genitori, insieme ai loro figli, si preparano a fare shopping e acquistare gli oggetti più giusti e trendy del momento.

Qui troverai tutti i consigli giusti per una colazione adatta ai ragazzi che vanno a scuola.

In questo articolo, invece, ti daremo qualche dritta che potrà esserti utile per decidere cosa acquistare.

Ritorno a scuola, i consigli e le proposte di Lidl!

Lidl, una delle più grandi catene di retail al mondo, nata in Germania, è presente in Italia dal 1992 e fa parte del Gruppo Schwarz.

L’azienda ha lanciato già in Italia il programma “Back to School”, Ritorno a Scuola, pensata proprio per gli alunni che, tra poco meno di un mese, dovranno tornare in classe.

Nei punti vendita Lidl potrete trovare tutto il necessario per i vostri bambini e ragazzi, dalla cancelleria, agli oggetti necessari per il pranzo o per la merenda dei tuoi figli.

Con Lidl si avrà la certezza di acquistare oggetti di qualità ad un prezzo accessibile.

Voi e i vostri figli potrete scegliere tra un’ampia gamma di pennarelli, matite, blocchi da disegno pensati per far emergere la creatività degli alunni, incoraggiando il pensiero divergente, irrazionale e produttivo.

Ritorno a scuola: i consigli e le proposte di Chiara Ferragni!

Anche la nostra Chiara Ferragni, al primo posto tra le millenials più di successo in Italia, torna con il suo famosissimo marchio in collaborazione con Pigna, per accompagnare i nostri figli a scuola.

Il marchio dell’imprenditrice digitale italiana e il brand specializzato in articoli di cartoleria, hanno confermato la loro fruttuosa partnership anche quest’anno.

Nelle cartolerie specializzate potrete trovare, solo in edizione limitata, astucci, quaderni, diari fantastici come quello nella foto sopra, matite, gomme e penne.

Il design, naturalmente, richiama il marchio del brand dell’influencer, ovvero l’ormai iconico logo a forma di occhio. I colori sono super trendy, brillanti, glitterati e anche con disegni pop.

Insomma avete solo l’imbarazzo della scelta!