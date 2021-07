Qualcuno la preferisce dolce, altri salata, alcuni abbondante e altri più leggera: è la prima colazione, il pasto più importante della giornata, che ci aiuta a ripristinare le riserve energetiche dopo il digiuno notturno. Quando è bilanciata, e un pizzico divertente, fornisce energia e buonumore, quel che ci vuole per affrontare con lo spirito giusto il ritorno a scuola. Ma qual è l’importanza della colazione e perché né adulti né bambini dovrebbero mai saltarla? Scopriamo di più a riguardo! Troverete anche tante idee per la vostra colazione.

L’importanza della prima colazione per i bambini

I bambini che iniziano la giornata con una prima colazione varia ed equilibrata hanno una marcia in più per poter affrontare la giornata e tutti i suoi impegni. È infatti riconosciuto come la prima colazione, tra le altre cose, aiuti anche, ad esempio, a mantenere una maggiore concentrazione a scuola. Ecco perché la colazione è riconosciuta come uno dei pasti più importanti. Tuttavia ci sono colazioni e colazioni: quelle al volo, dettate dai tempi sempre più serrati della vita moderna, e quelle invece in cui ci si dà il tempo necessario e con un mix vario ed equilibrato di nutrienti. È quindi importante prendersi il proprio tempo, magari svegliarsi un po’ prima e preparare la colazione assicurandosi di inserire tutti i nutrienti necessari.

Importanza colazione: perché non bisogna saltarla

Non c’è solo il rendimento scolastico da considerare, ma anche e soprattutto i rischi per la salute in cui possono incorrere i bambini e gli adolescenti, quindi i ragazzi delle medie e delle scuole superiori, che per vari motivi saltano abitualmente la prima colazione. I ragazzi che non fanno colazione, infatti, sono più esposti al rischio di sviluppare sovrappeso e obesità infantile. Il perché è presto detto: una colazione scarsa o inesistente porterà il bimbo ad aver fame ben prima dell’ora di pranzo, portandolo a compensare con snack, spesso non molto sani, e con pasti successivi più abbondanti. Queste cattive abitudini alimentari seguiranno il bambino per anni, spesso fino all’età adulta, causando problemi che possono essere sempre più rilevanti.

Cosa mangiare a colazione: idee sfiziose

Vitamine, proteine, così come fibre e carboidrati, non dovrebbero mai mancare a colazione. Quali alimenti scegliere per assicurare ai bambini e ai ragazzi il giusto apporto nutritivo? I prodotti per la colazione vanno sempre scelti con cura privilegiando la qualità. Ma vediamo quali sono gli ingredienti che si possono abbinare tra di loro in vari modi per proporre delle colazioni bilanciate, nutrienti e sempre diverse.

Il latte

Il latte è un alimento importante per i bambini: è una buona fonte di proteine e di calcio altamente assimilabile. Ma quale tipo di latte scegliere? Il latte scremato o parzialmente scremato ha il vantaggio di avere pochi grassi, ma allo stesso tempo ha un apporto nutrizionale ridotto. Per la colazione dei bambini in fase di crescita può quindi essere usato tranquillamente il latte intero, a patto che non ci siano problemi di sovrappeso. L’importante, quando si sceglie il latte per la colazione, è che sia un prodotto di qualità, possibilmente biologico. Per variarne un po’ il sapore si può aggiungere una punta di cacao amaro in polvere o di orzo solubile, evitando tutti quei prodotti a base di cioccolato che contengono molti zuccheri.

Il tè

Se vostro figlio non gradisce il latte, provate a proporgli una bella tazza di tè, ovviamente deteinato. Ci sono alcune varietà di tè, come ad esempio il tè verde, che contengono naturalmente meno teina rispetto al classico tè nero; in ogni caso è meglio aspettare che il bimbo abbia almeno 10 anni per proporre questo tipo di bevanda. Quindi, il tè può essere una valida alternativa per i più grandicelli.

Lo yogurt

Lo yogurt intero può essere una buona alternativa al latte, evitando però quelli alla frutta che contengono molto zucchero. Questo fresco alimento può risultare più gradito durante i mesi estivi; contiene inoltre fermenti lattici vivi che aiutano a regolare l’intestino e a migliorare il benessere generale dell’organismo. Perfetto da arricchire con cereali, frutta secca o frutta fresca; per i più piccoli, invece, potreste tritare della frutta fresca e aggiungerla allo yogurt bianco.

I carboidrati

Questa categoria di alimenti non deve mancare in una buona prima colazione, soprattutto in vista del rientro a scuola. Via libera, quindi, a biscotti, torte, crostate e ciambelle fatte in casa, possibilmente utilizzando farine integrali e sostituendo dove possibile l’olio al burro. Si possono alternare anche cereali, pane e fette biscottate, sempre cercando di prediligere le varietà integrali e scegliendo quelle con meno grassi, zuccheri aggiunti e additivi alimentari.

La frutta

Una buona prima colazione non può non prevedere un frutto di stagione, da consumare intero oppure sotto forma di macedonia, spiedini di frutta, frullati o centrifugati, preferendo sempre le preparazioni casalinghe.

Idee colazione da cui prendere spunto

Ma come abbinare tra loro questi alimenti per colazioni per il rientro a scuola che diano la giusta carica ai nostri figli? Ecco qualche esempio:

una tazza di latte intero o parzialmente scremato non zuccherato con 4 o 5 biscotti integrali e una porzione di frutta fresca;

una tazza di tè deteinato con un cucchiaino di miele, accompagnata da uno yogurt intero, una fetta di ciambella fatta in casa e una porzione di frutta di stagione;

una tazza di latte intero o uno yogurt intero con 3 o 4 fette biscottate integrali con un velo di marmellata e una spremuta d’arancia;

una tazza di tè deteinato, un piccolo panino integrale con una fetta di prosciutto e un frutto di stagione.

Con una colazione così il rientro a scuola è all’insegna del buonumore! Queste idee sono adatte sia per i più piccoli che i più grandi.