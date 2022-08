Generazione Millenials: 5 donne di successo da seguire

Women Power! Nonostante il mondo sia ancora indietro da questo punto di vista, perché ancora troppo radicato in un maschilismo atavico, c’è da dire che si sta facendo qualche passo avanti.

Le donne in posizione di potere e/o di fama e di ricchezza, stanno aumentando sempre di più. Tra queste, per esempio, c’è J-Lo, grazie alla quale, pensate, è nato Google Immagini!

A parte la straordinaria cantante, attrice e ballerina, vediamo altri 5 esempi di donne di successo da seguire.

Le prime 3 donne di successo: il loro esempio può essere d’ispirazione

Tutto ciò che tocca diventa oro: Beyoncé Knowles (con il suo look sempre all’ultimo grido) e suo marito Jay -Z hanno ottenuto circa cinque milioni di dollari con il loro tour “On the Run II”.

Insieme hanno un patrimonio che ammonta a più di 250 milioni di dollari. Per non parlare delle entrate pubblicitarie come quelle derivanti da “Adidas”.

Beyoncé non è solo ricca, ma anche estremamente influente. Per questo si trova al 72esimo posto delle donne più potenti del mondo, secondo Forbes.

La seconda è Donna Langley, presidente dell'”Universal Filmed Entertainment Group”.

Sotto la sua guida, l’azienda ha visto una incredibile crescita: al botteghino , “Universal” ha superato i 4 miliardi di dollari per la seconda volta nei suoi 105 anni, con produzioni come “Fast & Furious”, “Jurassic World” e “Cinquanta sfumature”.

Donna Landley ha anche utilizzato un servizio premium per fare in modo che venissero visti anche i film che, durante la pandemia, non sono stati proiettati al cinema.

La terza donna è Jacinda Ardern. Ha 38 anni ed è il Primo ministro donna più giovane della Nuova Zelanda negli ultimi 150 anni. I neozelandesi parlano di “Jacindamania” quando venne rieletta nell’ottobre 2020.

In qualità di leader del “Partito laburista”, Ardern lotta contro il cambiamento climatico e la povertà infantile. Quando ha avuto suo figlio, è rimasta solo sei settimane in congedo di maternità, prima di tornare a lavoro.

Le ultime due donne di successo che possono esserci d’esempio

La quarta donna è Amy E. Hood, una donna d’affari americana attualmente in servizio come CFO presso Microsoft Corporation .

Amy è entrata a far parte di Microsoft nel 2002 e ha ricoperto posizioni nel gruppo Investor Relations. Dal 2013, in qualità di CFO, Hood ha assistito alla corsa tra “Microsoft” e ” Apple”. Ha concluso più di 57 affari importanti durante il suo periodo in “Microsoft“, incluso nel 2018, quando la piattaforma “GitHub” è stata sviluppata per 7.5 miliardi di dollari.

Infine c’è la grandissima e famosissima Oprah Winfrey. La più importante la conduttrice americana di talk show. Il suo “The Oprah Winfrey Show”, è andato in onda sugli schermi televisivi americani dal 1984 al 2011.

Lo spettacolo è considerato il talk show di maggior successo sulla televisione statunitense. A volte ha toccato punte fino a 21 milioni di spettatori in oltre 100 paesi in tutto il mondo.

Attualmente Oprah sta producendo altri formati TV con la sua società di produzione HARPO Productions. La 66enne è la prima donna afroamericana a diventare miliardaria. La sua fortuna è stimata in 2,6 miliardi di dollari. Ha già donato oltre 400 milioni in beneficienza.