Leone e Vittoria, svelato il segreto dei nomi

Chiara Ferragni e Fedez, genitori al settimo cielo dei piccoli Leone e Vittoria, spiegano per la prima volta ai follower il motivo che li ha spinti a scegliere quei nomi per i figli. L’influencer ha rotto il lungo silenzio che, dalla loro nascita, ammantava di mistero la loro curiosa scelta… E ora siamo in grado di dirvi molto di più!

Chiara Ferragni rivela perché suo figlio si chiama Leone

La fashion blogger più famosa del mondo ha svelato su TikTok, finalmente, il segreto che si cela dietro la scelta dei nomi dati ai due figli, Leone Lucia, il primogenito, e Vittoria.

“Abbiamo scelto il nome Leone perché era da sempre uno dei miei nomi preferiti da maschio. Sono ossessionata con il Re Leone e una settimana prima del primo appuntamento con Fede mi ero fatta questo tatuaggio, che sono un leone e una leonessa. Per me questo tatuaggio era il simbolo dell’amore. Mi sentivo un po’ una leonessa che voleva trovare il suo leone…”.

Vittoria: perché la figlia di Fedez e Chiara Ferragni si chiama così

Attraverso i video condivisi via social, la Ferry ha spiegato anche la scelta del nome della piccola di casa: “Vittoria mi è sempre piaciuto, è sempre stato uno dei miei nomi preferiti. E mi è sempre piaciuto anche il soprannome ‘Vitto’ e l’idea di chiamarla ‘la Vitto’, perché è un po’ maschile e un po’ femminile e mi è sempre piaciuto questo mix. E in più lei è stata veramente un simbolo di vittoria su tante cose in un certo periodo della nostra vita”.