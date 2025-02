Beauty multitasking: i prodotti all-in-one che semplificano la tua routine

Con i prodotti all in one la tua beauty routine sarà più veloce e anche più economica. Ecco i prodotti must have!

Riempire un beauty case di prodotti che possano andar bene per la tua beauty routine potrebbe trasformarsi in un compito abbastanza difficile da portare a termine.

Potrebbe trattarsi di una questione economica o semplicemente non senti l’esigenza di trascorrere più di 10 minuti della tua vita quotidiana davanti a uno specchio. Ecco che subentrano i prodotti all in one, una beauty routine multitasking che potrebbe essere di tuo gradimento.

Scopriamo di cosa si tratta e soprattutto come metterla in pratica sin da subito!

Prodotti all in one, la beauty routine multi tasking sempre più in voga

Sempre più in voga la tendenza beauty Skinimalism che ti permette di prenderti cura della tua pelle con pochi e semplici step. Per poter rendere la propria routine di bellezza sempre più minimal, è possibile optare per quei famosi prodotti rinominati “all in one”.

Sono dei veri e propri prodotti multitasking, ma quali sono i migliori in commercio da provare? Prima di scegliere il prodotto da testare sulla propria pelle, è fondamentale individuare la tipologia di cute da trattare. Solo così potrai ottenere benefici dalla tua beauty routine!

Di seguito troverai alcuni prodotti all in one che potranno rendere la tua beauty routine più veloce.

Detergente struccante

Il primo step della skincare serale prevede la rimozione del make up. Solitamente si utilizzano degli struccanti specifici, eppure anche il detergente potrebbe aiutarti a rimuovere il trucco. In che modo?

Prendi con le dita il detergente, inizialo a spalmare su tutto il viso effettuando dei movimenti circolari così da far colare tutto il make up.

Dopodiché dovrai risciacquare con acqua tiepida e il risultato sarà una pelle struccata, morbida e ben detersa!

Balsamo labbra colorato

Prendersi cura delle labbra è importante, motivo per cui è fondamentale applicare sempre un balsamo prima di procedere con la stesura del rossetto.

E se, invece, avessi la possibilità di idratare le tue labbra e colorarle con un solo gesto? Ecco che il balsamo labbra colorato potrebbe diventare il tuo prodotto beauty preferito da avere sempre con te.

Crema colorata idratante + fondotinta

Se hai intenzione di fare una leggera passata di fondotinta sul tuo viso per rendere l’incarnato più uniforme e colorato, potresti optare per le famosissime BB cream o CC cream.

Sono creme colorate con funzione idratante, perfette quindi per saltare l’ultimo step della skincare e passare direttamente a quello successivo, ovvero il make up.