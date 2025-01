Uno scrub labbra fai da te da preparare in meno di 2 minuti, provalo e i risultati ti lasceranno senza parole

Quali sono i rimedi più efficaci per labbra sempre più morbide e in salute? Ecco gli scrub labbra fai da te da effettuare almeno 1 volta a settimana!

Per poter avere labbra sempre più morbide e idratate è fondamentale effettuare uno scrub almeno una volta a settimana. Oltre a prenderti cura del tuo viso con maschere e creme specifiche, è importante effettuare dei trattamenti anche a questa zona tanto delicata.

Le labbra, infatti, vanno protette e curate in tutti i mesi dell’anno, sia il freddo che il caldo potrebbero seccarle e renderle screpolate. Uno scrub labbra fai da te, quindi, potrebbe fare la differenza.

Ecco come potersene prendere cura con dei semplici rimedi naturali! Una volta provati non potrai più farne a meno.

Scrub labbra fai da te, come prendersene cura con i rimedi naturali efficaci

Oltre ad aver sempre con sé i migliori prodotti per le labbra, non deve mancare lo scrub da fare almeno 1 o 2 volte a settimana per prendersi cura delle proprie labbra.

Un balsamo per le labbra ti permette di mantenere le labbra idratate e di proteggerle dal vento e dalle basse temperature. Inoltre, specialmente nel periodo estivo, dovresti rimediare un balsamo per labbra con SPF per riparare le labbra dai raggi ultravioletti dannosi per la pelle.

Almeno una volta a settimana, durante la skincare serale, dovresti fare un trattamento più profondo alle tue labbra. Per ottenere uno scrub fai da te efficace bastano pochissimi ingredienti, probabilmente molti di questi li hai già in cucina.

Zucchero e olio di mandorle

Prova a creare uno scrub di zucchero e olio di mandorle, quindi realizza una pasta abbastanza densa unendo i due ingredienti in una ciotolina. Spalma il tutto sulle labbra e lascia agire per qualche minuto. Dopodiché risciacqua e asciuga tamponando un asciugamano con delicatezza sulla zona interessata.

Zucchero e olio di cocco

Al posto dell’olio di mandorle puoi tranquillamente usare l’olio di cocco, e per ottenere labbra anche profumate potrai aggiungere all’emulsione una goccia di estratto di vaniglia. Quindi lascia in posa per diversi minuti, poi risciacqua con cura.

Zucchero e yogurt bianco

Un altro rimedio naturale fai da te per labbra sempre più morbide lo puoi ottenere unendo lo zucchero di canna allo yogurt bianco magro naturale. Dopo aver ottenuto il composto, spalmalo sulle labbra e massaggia con movimenti delicati. Lascialo in posa anche per 10 minuti, poi risciacqua e asciuga.

Miele e olio di oliva

Anche questo è un rimedio molto efficace e facile da realizzare. Prendi un po’ dio lio di oliva e uniscilo al miele, otterrai una pastella morbida facile da spalmare su tutto il labbro.

Quindi lasciala agire per almeno 5 minuti, poi risciacqua con acqua tiepida. Ogni volta che effettui uno scrub alle labbra, non dimenticare di applicare sulle labbra asciutte un balsamo idratante e nutriente!