I sudditi del regno di Elisabetta II hanno un buon motivo per sperare che lo strappo clamoroso nel cuore della Royal family – con l’uscita di scena del secondogenito di Lady Diana e consorte, Meghan Markle – possa finalmente ricomporsi. Ad alimentare questo scenario è il segnale di distensione che il principe Carlo avrebbe inviato ai figli, William e Harry, aprendo così alla pace e tendendo la mano al più ribelle di casa Windsor che oggi vive negli States…

Carlo d’Inghilterra fiero dei figli (Harry su tutti)

Ambientalisti come lui, William e Harry avrebbero riempito di orgoglio il cuore di papà Carlo d’Inghilterra rendendolo un uomo fiero dei suoi figli. L’erede al trono, notoriamente poco incline a dispensare smancerie persino in casa, avrebbe rotto gli indugi aprendo così a una tregua (o forse a una pace duratura) con il secondogenito che tante grane avrebbe procurato ai Royal con le sue dichiarazioni esplosive a Oprah Winfrey…

Il figlio della regina Elisabetta II si sarebbe lasciato andare nel corso di un’intervista rilasciata al magazine americano Newsweek, della cui cover di gennaio è protagonista, durante un servizio sul clima e i cambiamenti che mettono a rischio il nostro pianeta.

“Come padre, sono fiero che i miei figli abbiano riconosciuto questa minaccia. Di recente, il mio figlio maggiore, William, ha lanciato il prestigioso Earthshot Prize per incentivare il cambiamento e aiutare a riparare il nostro Pianeta nei prossimi dieci anni, e il mio figlio più giovane, Harry, ha messo in evidenza, con passione, l’impatto del cambiamento climatico, soprattutto in relazione con l’Africa (…)“. Pace fatta? Forse, stavolta, anche The Queen inizia a crederci…