Durante l’ormai celeberrima intervista da Oprah, Harry ha confessato di non sentire da diverso tempo il principe Carlo. Alla domanda su che tipo di rapporti avessero attualmente, il secondogenito di Diana ha spiegato che il padre ha smesso di rispondere alle sue chiamate da diverso tempo e che al momento c’è molto su cui lavorare visto che è particolarmente deluso da lui.

Carlo avrebbe poi tagliato i fondi al figlio una volta scoperta la sua intenzione di lasciare la famiglia reale, costringendolo a pagarsi una scorta di tasca propria. Una frattura profonda.

Nei giorni scorsi un giornalista avrebbe chiesto a Charles cosa ne pensasse delle parole del figlio: lui si è limitato a ridacchiare nervosamente, continuando per la propria strada, lasciando intendere la sua intenzione di trincerarsi dietro un no comment. Fonti vicino a lui però rivelano che sia stato particolarmente colpito dalle parole del figlio, rattristandosi molto.

La Corona, ad oggi, si è limitata a diramare un comunicato ufficiale per esprimere il proprio dispiacere dopo aver appreso la sofferenza dei duchi di Sussex, ma nessuno dei membri ha commentato personalmente le dichiarazioni rilasciate dai due, compreso il principe di Galles.

Il principe Carlo e William distrutti dalle parole di Harry

Una reazione ufficiale dal principe Carlo dunque non c’è ancora stata. Tramite il Daily Mail sappiamo che una delle accuse che più lo ha infastidito è quella di razzismo. Meghan e il marito hanno spiegato che nessun familiare in particolare è stato razzista, ma più che altro chi lavora intorno all’istituzione della Corona. Carlo comunque pare sia parecchio offeso, ritenendosi da sempre antirazzista e non accettando questo tipo di accuse.

Secondo la stampa, anche William sarebbe devastato da quanto dichiarato dal fratello, a maggior ragione perché è stata coinvolta sua moglie Kate. Oprah ha voluto saperne di più sulla voce secondo la quale Meghan Markle avrebbe fatto piangere la cognata: la moglie di Harry ha spiegato che in realtà è accaduto il contrario, tanto che poi le ha chiesto anche scusa.

La telefonata tra Harry e la sua famiglia

La Cbs, canale sul quale è andata in onda l’intervista, ha reso noto che Harry avrebbe parlato telefonicamente con il padre e il fratello in questi giorni.

In base a quanto ha fatto sapere Meghan, non è stata una conversazione del tutto costruttiva. I due vorrebbero che Harry ritrattasse le accuse di razzismo in quanto false. C’è comunque intenzione da entrambe le parti di ricostruire il rapporto, anche se profondamente segnato, e questa comunicazione risulta il primo passo.