Nuovo lutto per la regina Elisabetta che, trascorso un annus horribilis come il 2021, inizia il 2022 nel segno di un’altra dolorosa perdita. Dopo aver perso il marito, principe Filippo, e l’amica Ann Fortune FitzRoy, The Queen fa i conti con un altro lacerante dolore…

Nuovo lutto per la regina Elisabetta, sempre più sola

Poche ore fa, la regina Elisabetta è stata colpita dal lutto per la morte di Diana Maxwell, Lady Farnham. Dama di compagnia della sovrana, si è spenta a 90 anni dopo circa mezzo secolo di vita trascorso al suo fianco. Un dolore che si somma al triste bilancio del 2021 per The Queen, già segnato dalla perdita del duca di Edimburgo Filippo (morto alle soglie dei 100 anni) e dell’amica Ann Fortune FitzRoy (che di anni ne aveva 101).

Lady Farnham, baronessa, era una delle persone più vicine a Sua Maestà e l’ha accompagnata non solo a palazzo, ma anche in giro per il mondo. Sua confidente e persona di massima fiducia per i Windsor, era tra i pochi eletti a presenziare al Giubileo di Diamante, nel 2012, quando il principe Filippo fu ricoverato.

Il Natale della regina non è stato dei più sereni, dunque, e fonti vicine alla Royal family avrebbero confermato questo scenario al The Telegraph. Lady Farnham, sposata, madre di due figlie e nonna di quattro nipoti, era una delle spalle più sicure per la regina. Ora sempre più sola.