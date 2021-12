Fuori casa in pigiama (elegante)? Non è più solo un sogno

Rispondiamo onestamente a questa domanda: chi non ha desiderato almeno una volta nella vita uscire di casa in pigiama? Molto probabilmente nessuno. Per fortuna le tendenze moda autunno-inverno ci vengono incontro, proponendo il trend pigiama elegante giusto in tempo per sfoggiare un look comodo per Capodanno. Per definirsi tale, un pigiama elegante deve essere realizzato in tessuti raffinati, proprio come succede per i capi in raso o quelli in velluto che stanno popolando le strade cittadine e gli scaffali dei negozi.

Pigiama elegante e piume: la combinazione che amiamo alla follia

Come se l’idea di uscire di casa in pigiama indisturbate e comode non bastasse, quello che ci fa impazzire della tendenza pigiama elegante è la combinazione con un altro trend di questa stagione fredda: le piume. Sono tantissimi i modelli di pigiami eleganti dai bordi tempestati di piume, ad esempio quelli firmati Sleeper, KITRI Studio, Sleeper at Coggles o Nasty Gal. La notizia strabiliante? Anche i siti di fast fashion propongono le loro alternative di pigiami con piume, per esempio ASOS!