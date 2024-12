Con questi 3 piatti economici farai un figurone per il cenone di Capodanno

Per la notte di Capodanno sembra essere quasi tutto pronto, gli amici sono stati invitati e le attività da fare insieme a loro non mancano di certo. Se, però, ti ritrovi a dover preparare all’ultimo un menu per il cenone, ecco 3 piatti economici da preparare a Capodanno che potrebbero aiutarti a fare un figurone!

Quali sono i 3 piatti economici da preparare a Capodanno? Ecco alcune idee da preparare anche all’ultimo minuto per stupire gli amici e gli ospiti per aspettare insieme a loro l’inizio del nuovo anno!

3 piatti economici da preparare la notte di Capodanno

Se cerchi idee semplici, veloci ma soprattutto economiche, di seguito troverai ben 3 piatti da poter preparare per la notte di Capodanno.

Ecco quindi i piatti economici per il 31 dicembre che potranno essere preparati sia per gli adulti che per i piccoli di casa!

Pasta con sugo di tonno

Semplice ma sempre molto apprezzata, per preparare un piatto dell’ultimo minuto soprattutto economico, la pasta con sugo di tonno è perfetta. Piacerà non solo ai grandi ma anche ai bambini, quindi segui passo dopo passo la nostra ricetta e sarà un successone!

Pasta e ceci alla romana

Cremosa e facile da preparare, i ceci puoi utilizzarli sia secchi che precotti e il risultato sarà sempre straordinario. Questa è una ricetta economica perché richiede l’utilizzo di pochissimi ingredienti, tutti facilmente reperibili anche all’ultimo minuto. In questo caso, quindi, ti consigliamo di optare per i legumi in barattolo così da averli già cotti.

Per preparare la pasta e ceci alla romana ti basterà seguire la nostra ricetta, inoltre in questo modo conquisterai anche i palati più difficili!

Polpette di patate e provola morbide e filanti

Per un antipasto da servire anche freddo puoi provare le polpette di patate e provola. Una ricetta facile da preparare perfetta per il cenone di Capodanno. Non ti resta che scoprire le dosi e il procedimento da seguire passo dopo passo per delle polpette morbide e filanti!

Queste tre ricette puoi anche prepararle in anticipo e portarle a casa di amici. Non ti resta che pensare al dolce per il cenone e il gioco è fatto! Non perdere i nostri consigli per il menu di Capodanno, troverai tante idee sfiziose.