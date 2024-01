Pasta e ceci alla romana, ricetta facile per un primo delizioso

Ecco come fare la ricetta della pasta e ceci alla romana, un primo piatto delizioso e nutriente, perfetto da gustare nel periodo invernale.

Quando le temperature fuori casa sono molto basse non c’è niente di meglio che gustare un buon piatto caldo, proprio come questa squisita pasta e ceci alla romana. La ricetta che vi proponiamo è semplicissima da realizzare e in più ha un ingrediente segreto che la rende particolarmente appetitosa.

Infatti nella cottura di questa pasta con i ceci si aggiunge un soffritto saporito che vi farà leccare i baffi! Andiamo a vedere come si prepara la pasta e ceci alla romana, un piatto ricco e delizioso ideale per tutta la famiglia.

La ricetta della pasta e ceci alla romana

La pasta e ceci alla romana ha diverse declinazioni, la potete realizzare più o meno brodosa, in base ai vostri gusti, farla in bianco senza pomodoro o in rosso, usando della polpa di pelati, della passata o del concentrato, come in questo caso.

Unico dettaglio che la rende unica è l’uso di alcuni filetti di acciughe salate che, dopo averle risciacquate per bene per eliminare l’eccesso di sale, vanno sciolte nel soffritto. Se proprio non vi piacciono o volete portare in tavola un piatto vegetariano, potete sempre eliminarle dalla ricetta. La vostra pasta e ceci alla romana sarà comunque ottima!

Ingredienti

300 gr di ceci secchi

300 gr di pasta corta tipo ditalini

3 acciughe sotto sale

uno spicchio di aglio

due rametti di rosmarino

due cucchiai di concentrato di pomodoro

alcune foglie di salvia fresca

sale

pepe

Procedimento

Prima di tutto mettete in ammollo i ceci in abbondante acqua fredda (almeno un litro e mezzo) all’interno di una pentola capiente. Tenete presente che aumenteranno di volume. Lasciateli in ammollo per 12 ore. Poi scolateli, sciacquateli e trasferiteli in una pentola ampia, aggiungete acqua fino a coprirli di almeno due centimetri, un rametto di rosmarino e portate a bollore, fate cuocere per circa un’ora. Mettete da parte. Ora prendete una pentola e versate l’olio extra vergine di oliva e uno spicchio d’aglio insieme a un rametto di rosmarino e qualche foglia di salvia. Prendete le acciughe e sciacquatele sotto l’acqua, togliete la lisca e mettetele nella pentola a pezzetti, scioglietele e aggiungete il concentrato di pomodoro e mescolate per insaporire. Unite la metà metà dei ceci con la loro acqua di cottura, portate a ebollizione, nel frattempo potete frullare l’altra metà dei ceci per rendere il piatto cremoso. A questo punto, se necessario aggiungete poca acqua calda o brodo e unite anche la pasta, mescolate e fate cuocere per i minuti indicati sulla confezione, quindi impiattate e servite con un fio di olio a crudo.

La chef consiglia di scoprire la dieta dei legumi, un regime dietetico facile da seguire, con esempi e menu che vi consentiranno di perdere anche un chilo a settimana senza rinunciare al gusto.