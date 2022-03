Regali di Pasqua fai da te: idee uniche ed originali

Pensierini pasquali fai da te, perché no? Con un po’ di creatività si possono realizzare regali per tutti davvero originali e unici. Che si tratti di accontentare i gusti raffinati della mamma o quelli più stravaganti della sorella maggiore, poco importa.

Non dimenticate però di accompagnare ai vostri lavoretti degli immancabili biglietti di pasqua, con le frasi di auguri più belle da condividere con le persone a voi care.

Ecco qualche idea per regali fai da te, ideali per festeggiare la Pasqua con amici e parenti.

Ghirlande e composizioni per tutta la famiglia

Un regalo ben gradito da tutta la famiglia sono le composizioni pasquali tutte da gustare, ma anche le decorazioni per la casa, come le ghirlande fai da te.

Nel primo caso basta preparare dolcetti o cioccolatini, a forma di ovetto o di coniglietto, per rendere il regalo ancora più completo, l’ideale sarebbe creare un cestino pasquale con i materiali da riciclo.

Per le ghirlande, basta prendere una base di polistirolo, da ricoprire con nastri e tessuto e arricchirla con dettagli pasquali, come uova di polistirolo decorate con strass e pailettes, per esempio, o coniglietti in pannolenci.

Perfetti allo scopo anche i pulcini creati con i pon pon di lana fai da te, da fissare sulla ghirlanda come protagonisti di una decorazione davvero originale.

Cestini pasquali con riciclo creativo

Creare cestini pasquali fai da te, da regalare ad amici o parenti, è un ottimo modo per divertirsi e passare del tempo con i vostri bambini durante le feste.

Le idee sono tante e semplici da realizzare. Potrete utilizzare del materiale che sicuramente avrete già in casa: come feltro, spago, carta velina, o altrimenti puntare sul riciclo creativo reinventando oggetti che ormai non utilizzate più, come vecchi barattoli o bicchieri di carta.

Originali centrotavola fai da te

Un’idea originale ed utile per rendere la tavola del pranzo di Pasqua ancora più speciale e divertente, sono i centrotavola pasquali fai da te.

Le idee interessanti sono tante e potrete dare libero spazio alla fantasia, giocando con i simboli che meglio rappresentano questa splendida festività.

Lavoretti facili e veloci con il feltro

Tra le decorazioni pasquali più carine e divertenti da riprodurre, troviamo i classici lavoretti con il feltro. Sono un’alternativa perfetta per i meno esperti con i lavori manuali e soprattutto per i bambini, poiché il feltro è un materiale molto versatile e facile da utilizzare.

Potrete realizzare tantissime decorazioni per la tavola e per la casa, attraverso dei semplici procedimenti, con l’impiego di materiali che troverete sicuramente in casa.

Adorabili decorazioni all’uncinetto

Se amate cucire e dilettarvi con dei lavori all’uncinetto abbiamo l’idea adatta per te: le decorazioni pasquali all’uncinetto.

Sarà possibile creare addobbi ed accessori originali, e perché no, personalizzati. Pulcini, uova di Pasqua, coniglietti, accessori e molto altro ancora.