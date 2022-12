Outfit di coppia per Capodanno: look per lui & lei – Foto Pinterest/ Ricardo Alicea

È già tempo di pensare al 31 dicembre. È già tempo di decidere come vestirsi a Capodanno. Un dilemma che colpisce sia lei che lui. Ecco alcune idee di stile per lui e per lei da seguire per i look di tendenza per Capodanno.

Outfit per lei: dalle paillettes al rosso relax

Outfit di coppia per Capodanno: look per lui & lei – Foto sito Patrizia Pepe

Per i look delle feste non bisogna risparmiarsi, soprattutto per la sera di Capodanno. Niente è più appropriato di un outfit con paillettes, meglio ancora se color oro. Un abito perfetto è il monospalla di Patrizia Pepe, da indossare da solo o con un blazer, magari nero. Il costo è di euro 298.00. Sempre in tema paillettes si può pensare al top e gonna in tulle ricamata di strass firmata Giorgio Armani. È d’obbligo pensare a dei look ricercati, con dei tessuti pregiati, come per l’abito in seta con maniche a cappa di Fendi. L’abito può essere sia in versione lunga, e total white come quello proposto da Saint Laurent by Anthony Vaccarello, ma anche in versione corta, come ad esempio il bustier decorato di piume proposto da Guess by Marciano. Ovviamente non può mancare il rosso, tipo il vestito midi stile maxi maglia in misto cotone di Benetton, ideale anche per trascorrere la serata con gli amici in totale relax,

Outfit per lui: ritorno allo smoking

Outfit di coppia per Capodanno: look per lui & lei – Foto sito Boggi

Per una serata di Capodanno che si rispetti smoking, è il momento di rispolverare il fascino e lo stile alla James Bond. In prima fila smoking black & white, come il total look proposto da Brioni oppure la giacca in lana Boggi con rever a scialle in lana elasticizzata e pantaloni coordinati. Il costo è di euro 499,00. Per un look sempre elegante ma più divertente si può optare per un gilet con cravatta abbinata dal design natalizio. Per chi non riesce proprio a dire di sì al papillon, l’alternativa è il lupetto, perfetto per completare ogni outfit maschile. Oppure si può puntare sul classico maglione caldo. Un esempio è il pullover girocollo in lana di Benetton, disponibile anche in bordeaux. Si può personalizzabile con una scritta ricamata con quattro tipi di caratteri diversi.