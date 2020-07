Quest’anno l’Academy Awards accoglie ben 819 nuovi membri, e tra questi ci sono diversi nomi italiani. Spicca, in particolare, quello di Pierfrancesco Favino: attore di grandissimo successo, artista poliedrico e volto amatissimo dal pubblico, è con grande orgoglio che comunica su Instagram la novità. Ci sarà anche lui a votare per la prossima cerimonia degli Oscar 2021 – che si terrà eccezionalmente il prossimo 25 aprile, un ritardo legato all’emergenza Coronavirus che ha colpito il mondo intero negli ultimi mesi.

Pierfrancesco Favino agli Oscar 2021

Si aggiudica così un piccolo ruolo alla cerimonia dei prossimi Oscar 2021: saranno infatti i membri dell’Academy Awards a votare i candidati che cercheranno di aggiudicarsi l’ambitissima statuetta. Per Pierfrancesco Favino è una soddisfazione immensa, come lui stesso svela sul suo profilo Instagram: “Orgoglioso di fare parte di questo gruppo di grandi professioniste e professionisti del cinema italiano”.

Favino è uno degli attori italiani più talentuosi del panorama cinematografico nazionale – e non solo. Nel suo curriculum vanta decine di successi strepitosi, tra cui i recenti film Il traditore, che ha vinto diversi Nastri d’Argento, e Hammamet, il suo ultimo capolavoro. L’incredibile capacità che ha mostrato negli anni di sapersi calare in ogni personaggio gli ha permesso addirittura di ricevere infiniti complimenti per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2018, come co-conduttore al fianco di Claudio Baglioni e Michelle Hunziker.

Tutte le new entry italiane all’Academy Awards

Pierfrancesco Favino non è l’unico italiano ad aver fatto il suo ingresso presso il comitato votante degli Oscar 2021. È in buona compagnia con molti altri nomi del panorama cinematografico nazionale che hanno avuto l’onore di entrare a far parte dell’Academy Awards – presso cui si accede per aver vinto un Oscar, aver avuto una nomination o semplicemente su invito.

Con lui c’è Alberto Barbera, direttore della Mostra del Cinema di Venezia, ma anche Carlo Chatrian, neo direttore del Festival di Berlino. Per la regia, l’Italia vede prevalere la quota rosa: si aggiungono infatti Francesca Archibugi, Cristina Comencini e Maria Sole Tognazzi. Moltissimi sono poi i nomi di coloro che hanno sempre lavorato alacremente dietro le quinte.

I montatori Francesca Calvelli e Roberto Perpignani, il tecnico del suono Adriano Di Lorenzo, il tecnico degli effetti digitali Luca Fascione, le scenografe Livia Borgognoni e Paola Comencini, i costumisti Nicoletta Ercole e Massimo Cantini Parrini, le animatrici Emanuela Cozzi e Giovanna Ferrari, la truccatrice Esmè Sciaroni, i compositori Andrea Guerra e Lele Marchitelli, la produttrice Elda Ferri e l’ufficio stampa Claudia Tommasini allargano la platea dell’Academy Awards, facendo sentire chiara e forte la voce azzurra.