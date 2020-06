I 10 attori italiani più belli degli ultimi tempi

Pensate a tutti gli attori italiani più belli che vi vengono in mente. A fare un lavoro certosino probabilmente non si finirebbe mai, è proprio per questo che noi di Pourfemme, quindi, abbiamo deciso di stilare per voi una lista dei 10 attori italiani più belli di sempre.

Divertitevi a indovinare i nomi che abbiamo selezionato per voi e scoprite se la pensiamo tutti allo stesso modo. Giovani, giovanissimi e figli degli anta, ecco i 10 uomini italiani più belli di tutti i tempi!

Lino Guanciale

Classe ’79 e coprotagonista insieme ad Alessandra Mastronardi della fiction L’allieva, ormai giunta alla sua terza e ultima stagione. Lino Guanciale ha una brillante carriera da attore, un viso rassicurante e quell’ironia tipica italiana che piace alle donne di tutte le età e per cui ormai siamo famosi in tutto il mondo.

Luca Argentero

L’attore più bello d’Italia, lanciatosi nel mondo dello spettacolo nel 2003 col reality Grande Fratello e poi in quello del cinema nel 2005 in un film della Comencini, è il sogno di tutte le donne e novello papà. Nella fiction DOC – nelle tue mani, composta da 8 episodi e poi stoppata a causa del COVID-19, interpreta un primario che in seguito a un incidente finisce in coma e al suo risveglio perde la memoria relativa ai 12 anni precedenti l’accaduto; adesso dovrà solo ricominciare a vivere la sua vita.

Alessandro Roja

Alessandro Roja esordisce come attore in Romanzo criminale – la serie nel 2008 e da allora non ha mai smesso di recitare e di farci sognare con le sue interpretazioni. Viso pulito contornato da una barba incolta che tende al rosso, occhi azzurri e all’ingiù, dice di non essere mai stato affetto dalla sindrome di Peter Pan. Alessandro piace a tutte le donne, ma a lui ne piace solo una: sua moglie Claudia Ranieri.

Alessandro Borghi

Borghi è tra gli attori più talentuosi e noti, a livello nazionale e internazionale. Romano di nascita, occhi azzurri e una capacità di adattamento e immedesimazione che gli ha permesso di interpretare i ruoli più disparati: dal Remo de Il primo re al Numero 8 del film e della serie Suburra, da Stefano Cucchi al ruolo nell’ultima serie firmata Sky: Diavoli.

Edoardo Leo

Edoardo Leo è diventato il sogno di molte donne già al tempo del primo Smetto quando voglio. Sarà lo sguardo profondo, sarà il fisico scolpito, sarà la sua ironia, sarà l’idea di uomo perfetto che ci trasmette ma Edoardo piace proprio a tutte, giovani e meno giovani. Il suo ultimo progetto cinematografico è proprio di quest’anno, si intitola Ritorno al crimine ed è un film diretto da Massimiliano Bruno.

Pierfrancesco Favino

Favino è tanto amato quanto Borghi ma fa parte della generazione precedente a quella di quest’ultimo. Pierfrancesco è l’uomo che tutte vorrebbero come marito, attore stimato e di talento, voce profonda, sguardo languido e sorriso sghembo lo rendono uno degli uomini più desiderati d’Italia. Ha all’attivo tantissimi ruoli, non ultimo quello di Bettino Craxi nel film di Gianni Amelio Hammamet e quello nella pellicola di Gabriele Muccino Gli anni più belli.

Giuseppe Zeno

Giuseppe Zeno è campano, con carnagione, barba e capelli scuri e ha uno sguardo che se la batte con il sorriso in quanto a fascino irresistibile. Ha da poco annunciato di aspettare un secondo figlio insieme alla moglie Margareth Madè, dopo il primo nato nel 2017. Nell’ultimo film in cui ha recitato, La tenerezza, interpretava Giulio, mentre negli anni successivi ha lavorato a diversi progetti in televisione.

Luca Marinelli

Luca Marinelli è il cattivo in Lo chiamavano Jeeg Robot, ruolo per cui ha vinto un David di Donatello. È il coprotagonista insieme a Borghi di Non essere cattivo, è Fabrizio De André nel film biografico a lui dedicato, è il padre d’Italia, è il protagonista del film Ricordi? di Valerio Mieli. Oltre a tutto ciò è anche uno degli attori più belli e amati di tutti i tempi: occhi chiari e talento infinito. Non vediamo l’ora di vedere la sua prossima interpretazione!

Kim Rossi Stuart

Gli ultimi due nomi nella nostra lista fanno parte ormai della vecchia guardia, sono gli intramontabili, gli attori dagli occhi azzurri più amati del cinema italiano. Uno è Kim Rossi Stuart, che ha lavorato al fianco di attori e registi di calibro anche internazionale e continua a essere uno degli uomini più affascinanti d’Italia. Il suo Romualdo in Fantaghirò non ce lo dimenticheremo mai, poi lo abbiamo rivisto nel film Gli anni più belli e potremo ammirarlo di nuovo in Andrà tutto bene di Francesco Bruni.

Raoul Bova

L’altro attore dagli occhi di ghiaccio che ancora continua a far battere i cuori di tutti è Raoul Bova, invece. Qualche anno fa recitò al fianco della Quattrociocche in Scusa ma ti chiamo amore e poi in Scusa ma ti voglio sposare e allora tutte, giovani e meno giovani, sognammo di poterlo sposare e vivere una storia d’amore come la loro. Il suo ultimo ruolo cinematografico risale al 2016, mentre quello televisivo al 2018. Che dire, speriamo di rivederlo presto sugli schermi!

Bono bonus: una menzione speciale

Una menzione speciale va all’attore italiano che sta facendo scalpore in questi giorni, il bellissimo e tenebroso Michele Morrone, noto per il suo ruolo in 365 giorni. Il film è una sorta di versione polacca della saga di Cinquanta sfumature, in cui Morrone interpreta un boss della mafia perdutamente innamorato di Laura, donna che Morrone cercherà di far innamorare di sé. Vi sveliamo un segreto: le scene in deshabillé sono tantissime e Morrone entra a pieno titolo tra gli attori italiani più hot di tutti i tempi!