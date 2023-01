Michelle Hunziker: età, altezza, marito, figli e vita privata della conduttrice...

Scopriamo alcune curiosità su Michelle Hunziker: età, altezza, marito, figli e vita privata della bellissima showgirl e conduttrice svizzera che ha incantato milioni di italiani. La splendida Michelle Hunziker è da anni una delle grandi protagoniste della televisione italiana ed è uno dei volti più noti del piccolo schermo. Il suo nome è spesso al centro del gossip per la sua vita privata e ora facciamo un tuffo nella sua storia, dentro e oltre i riflettori…

Michelle Hunziker, età e altezza

Michelle Hunziker è nata a Sorengo (Svizzera) il 24 gennaio 1977 da mamma Ineke, di origini olandesi, e papà Rodolfo, proveniente dalla Svizzera tedesca. Ha un fratellastro di nome Andrea, nato dal precedente matrimonio di suo padre. Con lui non ha rapporti da diversi anni, tanto che l’uomo ha accusato pubblicamente la sua sorellastra di averlo dimenticato.

Diplomatasi presso il liceo linguistico, la giovanissima Michelle si trasferisce in Italia nel 1994, per iniziare una carriera da modella. Alta 1,70 cm, splendidi capelli biondi e profondi occhi castani, la Hunziker impiega poco tempo a conquistare uno spazio tutto suo nel mondo pubblicitario. Diviene famosa come testimonial per un noto brand di biancheria intima.

La carriera in televisione e al cinema

Nel 1995 inizia la prolifica carriera televisiva di Michelle Hunziker: il debutto in Rai, al fianco di Paolo Bonolis nella trasmissione I Cervelloni, è solo il preludio di un brillante percorso lavorativo. Nel 1997 passa a Mediaset, dove raggiunge il successo prima con Paperissima Sprint e poi con la conduzione della terza stagione di Colpo di fulmine.

Negli anni seguenti lavora molto in televisione, approdando a varie trasmissioni. Tra queste, ricordiamo Zelig, il Festivalbar, Striscia la Notizia e il Festival di Sanremo, che Michelle Hunziker conduce in due diverse occasioni: la prima nel 2007, al fianco di Pippo Baudo, e la seconda nel 2018, assieme a Claudio Baglioni e a Pierfrancesco Favino.

Il suo esordio al cinema è datato 1999: il primo film a cui partecipa si intitola “Voglio stare sotto al letto”. Negli anni 2000 è protagonista di alcuni cinepanettoni di grande successo, al fianco di Christian De Sica.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti

Giovanissima, nel 1995 Michelle conosce il cantante Eros Ramazzotti. I due si innamorano e il 5 dicembre 1996, quando la Hunziker ha appena 19 anni, nasce la loro primogenita Aurora Ramazzotti. Michelle ed Eros si sposano il 24 aprile 1998, ma nel 2002 si separano.

Solo nel 2017 la showgirl svela alcuni retroscena inquietanti sulla sua vita privata di quegli anni. Nel 2001 Michelle Hunziker ha conosciuto la pranoterapeuta Clelia ed è entrata a far parte della sua setta, che l’ha pian piano allontanata dai suoi affetti e da suo marito.

La terribile prigionia psicologica di cui è stata vittima, che si è conclusa solo nel 2006, è raccontata da Michelle nel suo libro “Una vita apparentemente perfetta”, pubblicato nel 2017 per Mondadori.

Il secondo marito di Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi

Nel 2011, la showgirl conosce Tomaso Trussardi e i due iniziano a frequentarsi. È con lui che Michelle Hunziker ha altre due figlie: Sole, nata il 10 ottobre 2013, e Celeste, nata l’8 marzo 2015. La coppia convola a nozze il 10 ottobre 2014, ad un anno esatto dall’arrivo della primogenita.

Nel 2022, però, la favola si infrange e i due si dicono clamorosamente addio entrando ufficialmente nella schiera di divorzi vip più eclatanti di sempre (appena pochi mesi prima della separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti).

3 curiosità che non sai

Nella storia di Michelle Hunziker ci sono alcune curiosità, e forse almeno 3 ti sono sfuggite:

Michelle non ha mangiato carne per circa 14 anni , ma non è vegetariana: secondo quanto emerso, aveva problemi a digerirla e avrebbe ripreso a mangiarla per amore di Trussardi…

, ma non è vegetariana: secondo quanto emerso, aveva problemi a digerirla e avrebbe ripreso a mangiarla per amore di Trussardi… In passato ha avuto a che fare con una setta .

. Il suo nome completo è Michelle Yvonne Hunziker.

