Oroscopo di oggi: il segno fortunato del 18 luglio 2022

È lunedì e siamo tutte sconvolte dall’inizio di una nuova settimana. Tutte tranne una, la donna del segno fortunato di oggi, colei che ha sorriso prima ancora di aprire gli occhi e oggi si sente di camminare a un metro da terra. Sembra impossibile, vero? E invece c’è chi ancora si porta dietro i meravigliosi postumi di un weekend di fuoco!

Scopriamo insieme qual è il segno fortunato di oggi, lunedì 18 luglio 2022.

Essere sexy è facile oggi, se sei uno Scorpione!

Ti ricordi, amica Scorpione, cosa dicevamo alla fine dello scorso anno, nella classifica dei segni zodiacali più sexy? In testa a tutti c’eri proprio tu e la cosa non sembra minimamente essere cambiata, al contrario oggi non riesci a pensare ad altro che al fine settimana che hai appena passato.

Qualcuno ti ha fatto letteralmente volare: con la mente, con il corpo, con il cuore…con tutto! Hai scoperto una parte di te che non conoscevi, ma che se ne stava solo accucciata in attesa di qualcuno che la stuzzicasse. Oggi risplendi di luce propria ed è una vera gioia guardarti.

Se tutto va per il meglio, credo proprio che continueremo a vederti così per molto tempo. Incrociamo le dita!