Oroscopo di oggi: il segno fortunato del 15 luglio 2022

Sarà che è venerdì e nell’aria c’è già quella tensione emozionante del pre-weekend. Sarà che le temperature sono quasi da bollore e c’è voglia di freschezza. Que sarà, sarà – cantava Doris Day – c’è un segno zodiacale che oggi (sempre, in verità…) proprio non riesce a starsene zitto e buono e vuole dare sfogo a tutte le sue voglie.

Non state nella pelle e volete assolutamente sapere se appartiene a voi il segno fortunato di oggi, giovedì 14 luglio? Continuate a leggere!

Ma prima scoprite anche i segni fortunati di…

Le donne Acquario sono frenetiche e irresistibili

Ebbene sì, sono proprio le Acquario a tenere lo scettro dell’oroscopo quest’oggi e sapete perché? Si sentono libere, felici, allegre, spensierate e chi più ne ha più ne metta! Se sarà o meno un mood passeggero non ha importanza, oggi l’Acquario regna sovrano.

Un tuffo in piscina, ritagliato negli spazi tra una consegna e l’altra, un aperitivo con le amiche per gli aggiornamenti sentimentali quotidiani e una cena con il boy di turno è la ricetta perfetta per una giornata davvero al top!

Donne Acquario, godetevi questo sprint fino all’ultima goccia e non esitate a provare anche cose insolite perché oggi sarà tutto in discesa e riuscirete a incastrare tutto fin nei minimi dettagli.