I segni zodiacali più sexy dello zodiaco: la classifica hot or not

Abbiamo visto quali sono i segni zodiacali più bravi a letto e decretato qual è la posizione sessuale perfetta per ognuno di loro, adesso non ci resta che scoprire chi tiene lo scettro della sensualità nello zodiaco. Quale sarà il segno più sexy, quello che fa vedere – letteralmente – le stelle e al quale non si riesce proprio a resistere?

Come sempre i pianeti riescono a farci scoprire molte cose, non solo lati del nostro carattere o le qualità nascoste, ma anche quali sono i nostri punti di forza che ci rendono speciali. In questo caso sensuali e magnetiche come Jessica Rabbit, anche grazie ai look cuciti su misura per il nostro segno zodiacale.

Scorpione: intrigante

Un primo posto scontato per te dello Scorpione, dal momento che nel sesso non ti batte nessuno e quanto alla carica sensuale…che dire, sei proprio una bomba! Misteriosa e intrigante come una strega e altrettanto abile nel farti desiderare. Quel tuo modo di fare un po’ sfuggente e silenzioso punge l’orgoglio degli uomini che vogliono a tutti i costi conquistare il tuo cuore.

Ariete: dominante

Sai quello che vuoi e fai di tutto per prendertelo, amica Ariete. Questo fa di te la dominatrice dell’oroscopo, leader indiscussa sotto le lenzuola, ed è impossibile resistere al fascino che emani con la tua sicurezza. Non a caso Marte è il tuo pianeta: un fuoco ti arde dentro!

Leone: sicura

Sei quasi al livello dell’Ariete, cara Leone, ma con un pizzico di narcisismo in più. Coraggiosa e assolutamente sicura di te, non indietreggi di fronte agli ostacoli amorosi o sessuali, al contrario li vivi come una sfida e questo ti sprona a fare ancora meglio. Sotto le coperte sei focosa e animalesca, forse un po’ troppo concentrata su di te.

Gemelli: leggera

“Leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto” – diceva Italo Calvino e mai frase fu più azzeccata per te, Gemelli. Sei irresistibile proprio perché guardi alla vita con leggerezza e positività, senza preoccuparti delle cose futili. Come resistere a una persona così dannatamente sexy?

Sagittario: diretta

La sensualità nel tuo caso, Sagittario, deriva proprio dal tuo essere schietta, chiara, diretta. Niente fronzoli, niente peli sulla lingua…vuoi iniziare una relazione o desideri solo una storia di sesso punto e basta? Sei quella che mette in chiaro le cose da subito e poi lasci andare la parte più selvaggia di te a letto.

Pesci: intuitiva

Le persone si rivolgono a te per avere i consigli migliori, quelli più spassionati e sinceri, carissima Pesci. Con gli uomini sei una Vedova Nera, li attiri con un misto di dolcezza e comprensione, capisci al volo i loro bisogni e quando sono cotti a puntino li inondi di romanticismo. Sei la migliore amica che improvvisamente diventa super hot e non è possibile resisterle.

Vergine: sensuale

Va beh, il tuo pianeta di riferimento è niente di meno che Venere, amica Vergine, cosa possiamo aspettarci se non un concentrato di sensualità pronto a esplodere? La Dea Afrodite ti è amica e ti rende magnetica in modo naturale, senza nessuno sforzo da parte tua: accalappi gli uomini come mosche.

Bilancia: energica

Passionale, romantica, gelosa a più non posso ma anche estremamente dolce. Tutto questo sei tu, Bilancia, una mescolanza di atteggiamenti che si riassumono con un aggettivo: energica. Nella vita come a letto sei grintosa e hai lo sguardo da “ti farò provare sensazioni che non pensavi esistessero”. Wow!

Acquario: geniale

Acquario, sei in grado di uscire anche dalle situazioni più complesse con la sola forza del pensiero e hai mille risorse nel taschino che ti rendono il segno più geniale dello zodiaco. E questa è sicuramente la qualità che ti rende più sexy, perché non ti arrendi mai e sai conquistare il tuo lui con mille progetti e sogni.

Capricorno: terrena

Se si è alla ricerca di concretezza e sicurezza in una relazione, come non crollare ai tuoi piedi, Capricorno? Segno di Terra, con i piedi ben piantati al suolo, non fai viaggi pindarici o sogni a occhi aperti: sei irresistibile proprio perché non ti lasci confondere. Forse più portata per un’avventura passionale e breve che per una storia a lungo termine, ma a letto sei un vulcano.

Cancro: romantica

C’è chi trova il romanticismo da film, smielato e totale, assolutamente la caratteristica più sexy in una persona e in questo tu vai alla grande, Cancro. Non nascondi il tuo essere profonda e la tua sensualità deriva proprio da questo: sogni un amore in grande e ti concedi completamente sotto le coperte. Completamente.

Toro: pratica

Sprizzi sensualità ovunque, amica Toro, ma non ti apri con tutti e quindi a volte questo tuo lato sexy rimane nascosto – tutto da scoprire, diciamo noi. Ami il contatto fisico con il tuo partner, quindi baci e coccole sono un must, ma a letto tiri fuori il tuo lato testardo e finché non raggiungi l’obiettivo non ti fermi.