Dopo l’oroscopo dell’amore e quello dei soldi 2022, eccovi pronte a leggere le anticipazioni più hot dell’oroscopo del nuovo anno, quelle che vi diranno se sarete le amanti più focose dello zodiaco oppure degli zuccherini docili e mansueti.

Il 2022 da questo punto di vista non ci dice nulla che non sapevamo già e infatti il segno più sexy, quello che si trova al primo posto, è lo Scorpione. Carissime, la vostra reputazione vi precede: siete in assoluto le migliori da questo punto di vista. Vi seguono a ruota le amiche dei Gemelli e della Bilancia, entrambe con una carica sensuale estrema e pronte a sperimentare posizioni e sensazioni nuove.

Vergine, Ariete e Leone, voi sarete aperte e disponibili a esplorare l’intera gamma del piacere, in ogni sua forma, e niente vi fermerà: se vorrete conquistare qualcuno, il sesso sarà sicuramente la vostra arma migliore. Le amiche Toro scopriranno che il sesso senza amore non ha quello sprint che vogliono, molto meglio iniziare una relazione. Relazione che, invece, Sagittario e Capricorno non desiderano affatto, forse perché troppo impegnativa o perché non trovano qualcuno di meritevole. Meglio dedicarsi al proprio piacere da sole e con enfasi!

Ultimi posti per Acquario, Cancro e Pesci: carissime, date retta a me, il sesso non è cosa per voi nel prossimo anno. Avete obiettivi più profondi, più seri, che non vi lasciano la mente abbastanza libera per mirabilanti avventure sessuali. Amate lo standard, che c’è di male?

Il podio del sesso nell’oroscopo 2022? Scorpione, Gemelli e Bilancia!

Primo posto per la sensualissima Scorpione, che si conferma il segno zodiacale più hot anche nel 2022. Serve davvero dire come mai ti ritrovi al top? Sotto le coperte dai il meglio di te: focosa, con una libido particolarmente sviluppata e con la voglia di sperimentare sempre cose piccantissime. Insomma, il sesso sarà intenso e stimolante. Manette? Sì, ma solo se tieni tu la chiave!

Carissima Gemelli, forse sarai un po’ superficiale a livello sentimentale, ma a letto la tua carica erotica sarà alle stelle. Vivrai avventure che ti coinvolgeranno totalmente e scoprirai sensazioni che non pensavi esistessero davvero. Orgasmi come se piovessero, ecco. Non aver paura di provare luoghi insoliti e dai sfogo alla fantasia.

Rinnovamento e libertà saranno le parole chiave dell’anno nuovo, Bilancia. Sprigionerai un’energia fuori dal comune e sarai l’amante perfetta sotto ogni punto di vista. Hai sviluppato un’autostima tale che non solo non avrai paura a mostrarti nuda, ma vorrai rimanerci sempre. Il tuo corpo sarà una tavola imbandita e tu il dolce più succulento.

Molto bene sotto le coperte per Vergine, Ariete e Leone

Carissima Vergine, finalmente troverai qualcuno che saprà stimolare la tua sensualità, che toccherà i punti giusti – letteralmente – e ti farà provare il piacere più totale. Forse sarà proprio il tuo partner storico a farti arricciare le dita dei piedi con preliminari dall’escalation tantrica. Un segreto? L’atmosfera esotica, soffusa e vaporosa stimola tutti i sensi e ti farà vivere su un altro pianeta per qualche ora.

Venere darà il suo contributo a te dell’Ariete nel 2022, specialmente in estate quando, complice il caldo afoso, allenterai le difese risvegliando la tigre sopita. Si prevedono letti sfatti, vestiti alla rinfusa e molle rotte: il sesso irruento e animalesco darà soddisfazioni e forse porterà anche l’amore.

Da predatore a preda è un attimo, cara Leone, e l’anno nuovo ti troverà nelle grinfie di una persona che saprà incuriosirti e farti cuocere a fuoco lento. L’erotismo arriverà alle stelle e solo quando sarai al culmine del desiderio, vedrai le emozioni sgorgare come una cascata. Attesa è la parola del 2022, ma il risultato ti farà svenire dal piacere, credi a me.

Toro, Sagittario, Capricorno e Acquario: l’oroscopo del sesso 2022 è nì

Metà classifica è ancora buona, amica Toro, anche se non avrai più tanta necessità di concederti sotto le coperte. Nel 2022 sentirai il bisogno di amare ed essere amata, non tanto quello del sesso fine a se stesso. Però quando ci sarà il sentimento giusto ecco che tornerai alla carica, passionale come non mai. I giochi di seduzione sono il tuo forte, fanne buon uso.

Per te invece, Sagittario, il periodo di magra iniziato quest’anno continuerà fino alla fine dell’estate quando qualcuno ti farà battere il cuore e vibrare un po’ più in basso. Fino a quel momento non avrai voglia di fare il solito tran tran della finta eccitazione, molto meglio che ci pensi da te al tuo piacere: conoscere a fondo il tuo corpo ti farà acquisire più consapevolezza.

Carissima Capricorno, con la mente impegnata a tenere in equilibrio responsabilità, famiglia e lavoro come pretendi di avere una vita sessuale soddisfacente? Il sesso richiede concentrazione da un lato e totale abbandono dall’altro: se pensi alle bollette hai perso in partenza. Fatti guidare nella scoperta dei tuoi punti erotici sconosciuti e goditi il momento (almeno uno!).

Tu sei forse il segno più curioso dello zodiaco, Acquario, ma nel 2022 non sarai attirata dal sesso nudo e crudo come in passato. La forma fisica non proprio al top degli ultimi anni ti ha resa paurosa e titubante: hai bisogno di un amore sincero per sbloccarti. Le sveltine lasciale alle altre, tu concediti anima e corpo a una persona speciale e da questa unione chissà che non ne nasca una famiglia.

L’oroscopo del sesso 2022 è un flop per Cancro e Pesci

Ultime in classifica nell’oroscopo del sesso 2022 sono le donne del Cancro e quelle dei Pesci. Le prime perché fiondarsi sulle persone con il solo obiettivo di accasarsi e metter su famiglia non sempre è un’idea brillante, anzi spesso preclude anche il semplice sesso. Dico a te, Cancro: non essere opprimente e magari qualcuno inizierà a considerarti come partner per avventure eccitanti e focose. Se continui così non avrai né una relazione né un orgasmo: ne vale la pena?

Eccoci a te, cara Pesci. Sesso? Sì, dei ricordi riaffiorano lontani ma sono secoli che non pratichi questo sport…si usa ancora farlo? Relazioni non proprio felici o forse un figlio nato da poco hanno azzerato la libido ed essiccato i desideri. Riparti dal dialogo per parlare dei tuoi desideri e delle tue paure: aprendo la mente forse sbloccherai anche la zona sub-ombelicale.