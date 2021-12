Oroscopo denaro 2022: previsioni e segni fortunati

Continuano le previsioni per l’oroscopo del 2022 e, dopo avervi anticipato qualcosa dell’oroscopo dell’amore del prossimo anno, vediamo ora cosa succederà dal punto di vista finanziario.

I soldi sono sempre un’incognita, ma ci saranno dei segni che potranno dormire sogni tranquilli nell’anno che verrà, mentre altri è meglio che prendano le dovute precauzioni per non ritrovarsi ad arrancare. Non sarebbe bello poter fare tutto lo shopping che vogliamo senza preoccuparci delle spese?

Oroscopo soldi 2022: sul podio Gemelli, Bilancia e Sagittario

Utopie a parte, sicuramente le più fortunate di tutti saranno le Gemelli per quanto riguarda le finanze: nei primi mesi dell’anno guadagnerete abbastanza per tirare avanti serene e attirarvi l’invidia dell’intero zodiaco.

La Bilancia anche non se la passa male, tutt’altro! Se l’inizio sarà buono, dopo il mese di aprile avrete un vero e proprio boom delle finanze. Finalmente potrete organizzare il viaggio dei vostri sogni in estate e respirare la brezza della tranquillità.

Terzo posto per le Sagittario che dopo tanti sforzi avranno il riconoscimento economico che inseguono da anni sul lavoro. Meglio tardi che mai, bellezze! Avrete la conferma che l’impegno non è stato vano e potrete godervi qualche soldino in più.

La fortuna sorride anche all’Ariete, Vergine e Cancro nell’oroscopo 2022

Ariete, Vergine e Cancro saranno più o meno sullo stesso livello, Mercurio e Saturno vi aiuteranno a stabilire una sorta di equilibrio e a guadagnare il giusto. Con un po’ di attenzione alle spese andrete alla grande!

Carissima Ariete, dovrai avere una gestione del tempo e delle risorse economiche un po’ più oculata se vuoi vivere tranquilla e poterti permettere di fare quello che ti pare. Come comprare qualcosa che ti renda la più fashion dello zodiaco.

Idem per le amiche Vergine: potreste iniziare anche a fidarvi di un partner lavorativo e dei suoi consigli per investire qualcosina. Perché non provi a fare qualche azzardo e vedere se il tuo intuito colpisce nel segno anche stavolta? Tieni comunque da parte abbastanza per non avere rimpianti.

Sei sicuramente una delle più determinate a essere economicamente stabile, Cancro, ma dovrai impegnarti molto per realizzare i tuoi desideri. Inizia a lavorare con l’obiettivo di guadagnare abbastanza da permetterti di fare un’esperienza all’estero, le stelle sono dalla tua parte!

Finanze altalenanti e scarse per Pesci, Capricorno e Toro

Le Pescioline vorranno rendersi indipendenti e pagheranno un po’ lo scotto di non avere più una base solida – bye bye mamma e papà – ma poi gioiranno per le prime bollette saldate da sole (solo le prime, eh). Anche per chi esce da un matrimonio finalmente potrà farcela da sola.

Saturno, invece, ama tantissimo voi del Capricorno e vi consente, almeno fino a maggio, di sperperare qualche risparmio dopodiché addio shopping compulsivo: testa sulle spalle e riso in bianco.

Stessa identica cosa per le Toro che avranno guadagni altalenanti per tutto l’anno e dovranno risparmiare come formichine se vogliono comprare quel paio di scarpe che amano.

In fondo alla classifica dell’oroscopo soldi del 2022 ci sono Acquario, Leone e Scorpione

Ultimi posti, sulla soglia della povertà, per Acquario, Leone e Scorpione. Fatture, bollette e spese impreviste saranno le vostre migliori amiche del 2022 e non vi lasceranno sole nemmeno un minuto, soprattutto voi dell’Acquario. Bella compagnia eh!

Donne Leone, la creatività vi aiuterà a barcamenarvi tra gli imprevisti finanziari del prossimo anno, probabilmente dovrete affrontare qualche spesa di ristrutturazione o saldare alcuni debiti. A fine 2022 ci sarà una lieve ripresa ma meglio tenere gli occhi aperti e il borsellino chiuso!

Le carissime Scorpione saranno poi sommerse da caos e confusione per quanto riguarda i soldi, ma per fortuna altri ambiti dell’oroscopo vanno mooolto meglio. Mercurio vi farà essere più oculate nelle scelte nel futuro e imparerete a non fidarvi delle promesse di persone poco chiare.