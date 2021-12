Oroscopo dell'amore 2022: previsioni e segni fortunati

Eccoci qui a curiosare tra le anticipazioni dell’oroscopo dell’amore 2022, per cercare di carpire qualche segreto che ci aiuterà ad affrontare al meglio le questioni di cuore dell’anno che verrà.

Ve lo diciamo subito: il Toro sarà ancora il segno top in amore. Ma attenzione perché alle costole avrà i Gemelli, la Vergine, il Sagittario e l’Ariete, intenzionati più che mai a lottare per la stabilità che è mancata negli ultimi anni.

Festa e giubilo anche per le donne Scorpione, specialmente quelle single, che andranno al sodo con qualcuno di speciale mentre le Capricorno saranno impegnate a destreggiarsi tra gli impegni familiari e le soddisfazioni personali. In questo intermezzo sguazza l’Acquario, sempre in balia di avventure sentimentalmente coinvolgenti che però nel 2022 forse non saranno semplici scappatelle. Qualcuno ha detto amore?

In fondo alla classifica troviamo le amiche Leone e Bilancia, con le quali Venere non è molto amichevole e si diverte, insieme a Urano, a lasciarle invischiate in altalene emotive frenetiche. Ancor più giù, nel fondo più fondo, ci sono infine le donne Cancro e Pesci: che dire, per fortuna in autunno il vento spazzerà via le paturnie.

Ma vediamo nel dettaglio cosa dicono gli astri per l’oroscopo dell’amore del 2022.

Oroscopo dell’amore 2022: il Toro rimane saldamente al primo posto

Nessuno mette il Toro in un angolo! Il segno più fortunato in amore è sicuramente questo e tu, carissima, vivrai amori profondi, sinceri e duraturi nel 2022.

Se sei single troverai qualcuno con cui iniziare una relazione a lungo termine, di quelle romantiche e sdolcinate ma anche molto concrete. Se invece sei già in coppia, o sei sposata, scoprirai una connessione più intima con la tua metà. Insomma, il top!

Gemelli, Vergine, Sagittario, Ariete: l’amore va alla grande

Un gruppo compatto, determinato e deciso a essere felice, quello composto dalle donne di questi segni che non mollano un centimetro e vogliono l’amore a tutti i costi.

Soprattutto tu, amica Gemelli, dimentica gli sconvolgimenti amorosi del passato che ti hanno fatto credere che la serenità fosse una cosa irraggiungibile: l’amore del nuovo anno sarà semplice e intenso. L’armonia sentimentale sarà possibile anche per te della Vergine e forse sentirai le campane in lontananza, chi lo sa. Sicuramente ti aspetta un’indipendenza molto diversa da quella che hai ora, ma anche una complicità incredibile con qualcuno.

Amica Sagittario, aspettati grandissime soddisfazioni in ambito sentimentale (sarebbe ora!) e potresti anche ascoltare le parole che, da Bridget Jones in avanti, tutte vorremmo sentire: “tu mi piaci da morire, così come sei“. Invece tu, Ariete, hai alzato le aspettative in amore e non ti sarà facile trovare qualcuno che rispetti gli standard ma almeno dall’estate sarai una bomba sexy e niente ti fermerà.

L’oroscopo dell’amore di Capricorno, Scorpione e Acquario è nì

Ti trovi a metà classifica, carissima Scorpione, perché avrai la possibilità di trovare l’amore se solo aprirai bene gli occhi. Se invece già sei impegnata e felice, cosa aspetti a concretizzare? Parla chiaro ed esprimi i tuoi desideri.

Ma chi è questa equilibrista dei sentimenti, questa donna in affanno che non accetta l’aiuto di nessuno? Ovviamente tu, Capricorno, come sbagliarsi! Un consiglio? Punta sulla comunicazione e manifesta l’amore che provi per qualcuno. Quanto all’amica Acquario, avventurosa e intraprendente, fai attenzione perché nell’aria c’è molto più che una semplice sbandata.

Leone e Bilancia, l’amore è così così ma non mollate!

Siamo quasi arrivate in fondo alla classifica e qui giacciono le amiche del Leone e della Bilancia, entrambe alle prese con un percorso amoroso non proprio semplicissimo.

Carissima Leone, fossi in te scenderei dall’immensa pila di altezzosità sulla quale ti sei arrampicata in tutti questi anni e darei uno sguardo a chi hai intorno: solo così ti accorgerai che l’amore lo hai sempre snobbato. Se ora dovesse snobbare te, come farai? Invece tu, amica Bilancia, avrai la sfortuna di avere Urano retrogrado da agosto e quindi ti ritroverai a perdere spesso la bussola sentimentale. Poco male, i pianeti cambiano rotta facilmente e potrai recuperare.

L’oroscopo dell’amore peggiore del 2022 è quello di Cancro e Pesci

Ed eccoci a raschiare il fondo del barile con le donne Cancro e Pesci, entrambe alle prese con un cambio di direzione abbastanza repentino.

Rialzarsi sempre, arrendersi mai. Sì ma che fatica! Ne sai qualcosa, vero Cancro? Dovrai affrontare la fine di una relazione – lunga o breve che sia – e starà a te dargli l’importanza che merita, però una cosa è sicura: l’autunno porterà più leggerezza. Stessa cosa vale per te, Pesci adorata, perché ricorda sempre che dopo la fine c’è sempre un nuovo inizio e sarà sicuramente più entusiasmante. Per ora non soffermarti sui dettagli, ma riscopri l’amicizia di qualcuno che avevi accantonato.